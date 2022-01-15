Свыше 2,4 тысяч человек задержали по делу о беспорядках в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 2,4 тысяч человек задержали с начала антитеррористической операции в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комендатуры города.

В ведомстве поясняют, что задержанные подозреваются в участии в незаконных акциях, мародерствах и других преступлениях.

«По делу о беспорядках в Алматы с начала антитеррористической операции задержали свыше 2,4 тысяч человек.

Задержанные подозреваются в участии в незаконных акциях, мародерствах и других преступлениях. Всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3 976 боеприпасов», - проинформировали в комендатуре города.

Ранее в пресс-службе Комитета Национальной безопасности сообщили, сколько участников беспорядков задержали в Алматинской области.