Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Свыше 2,4 тысяч человек задержали по делу о беспорядках в Алматы

    15 Января 2022, 09:24

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 2,4 тысяч человек задержали с начала антитеррористической операции в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комендатуры города.

    В ведомстве поясняют, что задержанные подозреваются в участии в незаконных акциях, мародерствах и других преступлениях.

    «По делу о беспорядках в Алматы с начала антитеррористической операции задержали свыше 2,4 тысяч человек.

    Задержанные подозреваются в участии в незаконных акциях, мародерствах и других преступлениях. Всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3 976 боеприпасов», - проинформировали в комендатуре города.

    Ранее в пресс-службе Комитета Национальной безопасности сообщили, сколько участников беспорядков задержали в Алматинской области.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Борьба с преступностью Безопасность МВД РК Силовые структуры Криминал ЧП-2022 Алматинская трагедия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нетрезвый житель Петропавловска заехал на пешеходную улицу и снес фонарь
    Полицейские усиленно готовятся к выпускным вечерам в Таразе
    Нанесшего супруге ножевые ранения костанайца задержали полицейские
    «Ухажер» из сайта знакомств ограбил жительницу Уральска на первом свидании
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам