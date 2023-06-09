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    Свыше 186 тысяч школьников охватят летним отдыхом в Астане

    9 Июня 2023, 20:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для активного и качественного досуга детей в столице из года в год увеличивают охват школьников летними оздоровительными лагерями и площадками. Подробнее об этой работе на онлайн-брифинге рассказал руководитель управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Так, за летний период в столице планируется охватить около 98 % детей качественным отдыхом. Это более 186 тысяч учащихся с 1 по 10 классы, около 10 тысяч из них – дети из малообеспеченных семей и дети-сироты.

    «На базе организаций образования города будут работать 155 лагерей отдыха, в том числе 85 пришкольных лагерей, 68 профильных лагерей, 2 загородных лагеря. Организация летнего отдыха детей будет проведена по двум направлениям – оздоровление и занятость», - сообщил Касымхан Сенгазыев.

    По первому направлению будут работать два лагеря «Арман» и «Боровичок». Кроме того, в городе работают экскурсионные лагеря отдыха.

    «Для обеспечения безопасности детей во время пребывания в лагерях отдыха, на экскурсиях и туристических поездках принят ряд мер: во всех объектах образования установлены видеонаблюдение, тревожные кнопки, проведено обучение совместно с ДЧС, сотрудниками полиции и здравоохранения», - добавил глава управления.

    В заключение он призвал родителей не оставлять своих детей без присмотра.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Образование
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