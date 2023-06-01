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      Северо-Казахстанская область

    Свыше 175 млн тенге задолжали своим детям неплательщики алиментов

    1 Июня 2023, 21:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области алименты получают более восьми тысяч несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации областной прокуратуры, с 2021 года общая задолженность по алиментам снизилась с 1,1 млрд тенге до 175,4 млн тенге.

    «Воспитание и содержание детей являются естественным правом и обязанностью родителей. Государственные органы должны принять все меры для трудоустройства должников. К гражданам, которые сознательно не желают выплачивать алименты своим детям и уклоняются от этого, принимаются меры вплоть до привлечения к уголовной ответственности», - отметили в прокуратуре.

    В этом году к административной ответственности привлекли 56 североказахстанцев, задолжавших алименты. Из них к 31 применили арест, 25 понесли наказание в виде административного штрафа. К уголовной ответственности привлекли четырех злостных алиментщиков.

    «Дети являются наиболее уязвимой и незащищенной частью нашего общества. Работа по соблюдению их прав находится на особом контроле и требует эффективного взаимодействия всех государственных и уполномоченных органов», - добавили в прокуратуре.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Дети
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