Свыше 150 проектов планируется реализовать в РК в сфере топливно-энергетического комплекса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 150 проектов планируется реализовать в сфере топливно-энергетического комплекса. Об этом рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом в сфере топливно-энергетического комплекса планируется реализовать 157 проектов на общую сумму 29,8 трлн тенге. Министерством будут приложены все усилия для выполнения намеченных планов и достижения целей в рамках взятых обязательств. На сегодня министерством подготовлен проект Концепции топливно-энергетического комплекса страны до 2030 года, который предусматривает все озвученные подходы развития», - сказал на заседании Правительства министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев.

Ранее сообщалось, что к 2030 году ожидается увеличение доли возобновляемых источников энергии до 15%.