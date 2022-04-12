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    Свыше 147 тысяч госуслуг оказано столичной миграционной службой

    12 Апреля 2022, 12:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в электронном формате можно получить 95% видов услуг по линии миграционной службы. С начала года столичные подразделения миграционной службы оказали свыше 147 тысяч госуслуг. Об этом рассказал начальник управления миграционной службы Арман Баймухамет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с Указом Главы государства эффективность работы органов внутренних дел оценивается уровнем взаимодействия с гражданами. Прежде всего, это касается оказания населению государственных услуг, которых в УМС насчитывается 13 видов. По их качеству и своевременности оценивается работа каждого органа полиции и в целом МВД. Основной акцент в оказании государственных услуг делается на их автоматизацию и перевод в электронную форму. Только в прошлом году автоматизированы 2 услуги: выдача виз на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан, а также прием и согласование приглашений по выдаче виз Республики Казахстан», - отметил на брифинге глава столичного управления миграционной службы.

    В целом, сегодня в электронном формате можно получить 95% видов услуг по линии миграционной службы.

    С начала года подразделениями миграционной службы столицы оказано 147 тысяч 336 государственных услуг, в том числе непосредственно при обращении в подразделения миграционной службы – 11 486, через госкорпорацию «правительство для граждан» –81 065, через веб-портал «электронное правительство» - 54 785.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Астана МВД РК Цифровой Казахстан Правительство для граждан
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