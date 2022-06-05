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    Свыше 130 тыс. военнослужащих приняли участие в референдуме

    5 Июня 2022, 16:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Офицеры и военнослужащие по контракту приняли участие в голосовании на избирательных участках по месту жительства. Военнослужащим срочной службы и курсантам военных учебных заведений также предоставлена возможность отдать свой голос. Специально для этих целей оборудованы избирательные участки в воинских частях и военных госпиталях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

    «Республиканский референдум – самый демократичный способ волеизъявления народа. Очень сложно переоценить его историческое значение для нашей страны. В этом году мне исполнилось 18 лет, и я горжусь тем, что именно в армии я впервые принимаю участие в голосовании. Считаю участие в референдуме своим гражданским долгом», - сказал рядовой срочной службы Ерсултан Досбол, призванный в алматинскую десантно-штурмовую бригаду из Жамбылской области.

    Всего на референдуме по внесению поправок в Конституцию проголосовали свыше 130 тыс. военнослужащих, представителей гражданского персонала Вооруженных сил и членов их семей.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Конституция Минобороны РК Вооруженные силы Референдум
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