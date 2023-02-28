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    Свыше 13 тысяч человек ежегодно умирают от рака в Казахстане

    28 Февраля 2023, 16:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Среди женщин заболеваемость онкологией выше, чем у мужчин. Об этом заявила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в Казахстане на динамическом наблюдении состоит свыше 205 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. Ежегодно выявляется более 37 тысяч новых случаев. Среди женщин заболеваемость немного выше, чем у мужчин (57 и 43% соответственно). Это объясняется тем, что в структуре заболеваемости на первом месте - рак молочной железы. Среди заболевших 56% составляют лица трудоспособного возраста от 18 до 64 лет», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

    По данным главы Минздрава, по структуре онкозаболевания на первом месте - рак молочной железы (13,2%), на втором месте – рак легкого (10%) и на третьем месте - колоректальный рак (9,3%).

    «Ежегодно от рака в стране умирают свыше 13 тысяч человек. Злокачественные новообразования среди основных причин общей смертности занимают второе место. В структуре смертности на первом месте - рак легкого (16,3%), на втором - рак желудка (12%), на третьем - рак толстого кишечника (10,6%)», - сообщила министр.

    По итогам работы за 2022 год к неблагоприятным регионам по онкологическим показателям отнесены Костанайская, Акмолинская, Актюбинская, Мангистауская области.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минздрав РК Здравоохранение Статистика Ажар Гиният
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