Свыше 13 тысяч человек ежегодно умирают от рака в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Среди женщин заболеваемость онкологией выше, чем у мужчин. Об этом заявила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в Казахстане на динамическом наблюдении состоит свыше 205 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. Ежегодно выявляется более 37 тысяч новых случаев. Среди женщин заболеваемость немного выше, чем у мужчин (57 и 43% соответственно). Это объясняется тем, что в структуре заболеваемости на первом месте - рак молочной железы. Среди заболевших 56% составляют лица трудоспособного возраста от 18 до 64 лет», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

По данным главы Минздрава, по структуре онкозаболевания на первом месте - рак молочной железы (13,2%), на втором месте – рак легкого (10%) и на третьем месте - колоректальный рак (9,3%).

«Ежегодно от рака в стране умирают свыше 13 тысяч человек. Злокачественные новообразования среди основных причин общей смертности занимают второе место. В структуре смертности на первом месте - рак легкого (16,3%), на втором - рак желудка (12%), на третьем - рак толстого кишечника (10,6%)», - сообщила министр.

По итогам работы за 2022 год к неблагоприятным регионам по онкологическим показателям отнесены Костанайская, Акмолинская, Актюбинская, Мангистауская области.



