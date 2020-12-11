Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Свыше 120 семей отмечают новоселье в Семее

    11 Декабря 2020, 22:42

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в преддверие Дня независимости РК новоселье отпраздновали 126 семей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

    В инфоцентре сообщили, что ключи от новых квартир в микрорайоне Карагайлы новоселам вручил аким города Ермак Салимов.

    «Недавно мы распределили квартиры для малоимущих, многодетных семей и детей-сирот, а сегодня выдали ключи от новых квартир по линии нашего стратегического партнера «Жилстройсбербанка». Это своеобразный инструмент государственной поддержки для наших жителей, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия. Я вижу счастливые лица людей, которые получают сегодня ключи от новых квартир, и это не может не радовать», – отметил градоначальник.

    Одними из обладателей новой квартиры стала и семья Мырзатаевых. Молодожены начали копить на собственное жилье два года назад и теперь встретят грядущие праздники уже в собственной квартире.

    «Раньше для приобретения жилья нужно было собрать 50% от стоимости квартиры. Такой возможности у нас не было, это довольно накладно для молодой семьи, мы ведь только начинаем зарабатывать. Теперь с помощью программы «Нурлы жер» мы сумели накопить 20% от стоимости жилья и сегодня празднуем новоселье. Конечно же, я очень рад, в будущем планирую открыть депозит сыну и обеспечить его жильем», – делится планами новосел Роллан Мырзатаев.

    Фото: Информационный центр г. Семей

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Социальная поддержка Жилье Дата Регионы Казахстана Нурлы жер День Независимости Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 3 тысяч семей получат ключи от квартир в СКО в 2023 году
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Популярное
    1 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане