Свыше 120 семей отмечают новоселье в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в преддверие Дня независимости РК новоселье отпраздновали 126 семей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

В инфоцентре сообщили, что ключи от новых квартир в микрорайоне Карагайлы новоселам вручил аким города Ермак Салимов.

«Недавно мы распределили квартиры для малоимущих, многодетных семей и детей-сирот, а сегодня выдали ключи от новых квартир по линии нашего стратегического партнера «Жилстройсбербанка». Это своеобразный инструмент государственной поддержки для наших жителей, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия. Я вижу счастливые лица людей, которые получают сегодня ключи от новых квартир, и это не может не радовать», – отметил градоначальник.

Одними из обладателей новой квартиры стала и семья Мырзатаевых. Молодожены начали копить на собственное жилье два года назад и теперь встретят грядущие праздники уже в собственной квартире.

«Раньше для приобретения жилья нужно было собрать 50% от стоимости квартиры. Такой возможности у нас не было, это довольно накладно для молодой семьи, мы ведь только начинаем зарабатывать. Теперь с помощью программы «Нурлы жер» мы сумели накопить 20% от стоимости жилья и сегодня празднуем новоселье. Конечно же, я очень рад, в будущем планирую открыть депозит сыну и обеспечить его жильем», – делится планами новосел Роллан Мырзатаев.

Фото: Информационный центр г. Семей