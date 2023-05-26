Свыше 11 млрд тенге выделили на строительство жилья в ЗКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В настоящее время в очереди на получение жилья по Западно-Казахстанской области зарегистрированы 32 тысячи человек. Об этом сообщил аким региона Нариман Турегалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» на строительство жилья и приобретение квартир выделено 11,3 млрд тенге. На выделенные средства по области предусмотрено строительство 15 многоквартирных жилых домов и 42 жилых дома в сельских населенных пунктах, всего 2377 квартир. По итогам года планируется ввести в эксплуатацию 30 жилых домов, это 893 квартир. Из них 7 многоквартирных жилых домов в городах Уральск и Аксай, а строительство 23 жилых домов планируется в сельских населенных пунктах», - сказал Нариман Турегалиев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Кроме того, по его словам, на приобретение жилья из коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения предусмотрено 1,7 млрд тенге. На выделенные средства планируется приобрести 178 квартир в Уральске.

«В результате для граждан, состоящих в очереди на жилье, будет введена в эксплуатацию 1071 квартира», - заключил спикер.



