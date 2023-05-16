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    Свыше 108 тысяч шпал АО «НК «ҚТЖ» поменяет в 2023 году

    16 Мая 2023, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В компании заявили, что роведение путевых работ необходимо для обеспечения жизнедеятельности железной дороги, безопасности движения поездов, а также для своевременной подготовки инфраструктуры к перевозкам массовых социальных грузов (зерно, уголь) в осенние-зимние периоды, передает МИА «Казинформ».

    В этом году запланированы работы по оздоровлению пути в объеме свыше 1,1 тыс. км, предусмотрена замена свыше 108 тыс. шпал и 634 комплектов стрелочных переводов.

    Масштабные работы ведутся в Атырауском, Актобинском, Кызылординском, Костанайском, Павлодарском, Семейском и Алматинском регионах. Так, на участке Аршалы-Бабатай проводится сплошная смена рельсовых опор, замена стрелочных переводов.

    Комплексные ремонтные работы проводятся на участке Мойынты – Караганда – Астана. Здесь выполняется трудоемкий этап ремонта – глубокая очистка загрязненного балласта, смена старых железобетонных шпал, восстановление целостности рельсовых плетей и др. Уже завершен капитальный и усиленный средний ремонт пути на участках Жамбылского отделения магистральной сети.

    Ремонтные работы проходят в круглосуточном режиме. Для выполнения максимального объёма путевых работ используется спецтехника. Квалифицированный персонал путевых работников обеспечивает качественное выполнение поставленных задач.

    Для проведения плановых работ по модернизации и текущему содержанию инфраструктуры компания вводит временные ограничения скорости движения поездов, что влияет на соблюдение расписания движения пассажирских и грузовых поездов. Возможны задержки поездов сообщением Астана – Алматы, Алматы – Петропавловск, Шымкент – Астана, Жезказган – Алматы, Алматы – Уральск.

    Компания приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. В АО «НК «ҚТЖ» ежесуточно принимаются меры по соблюдению нормативного графика движения пассажирских поездов в условиях массового проведения ремонтных работ.

    Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру «1433» и через Телеграмм бот «KTZH_PP_BOT».

    Автор:

    Артем Волков

    КТЖ Железная дорога
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