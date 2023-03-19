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    Свыше 100 спортобъектов планируют построить в Казахстане до 2025 года

    19 Марта 2023, 22:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 113 новых спортивных объектов по всей стране планируется построить до 2025 года. Помимо этого, будут реконструированы и модернизированы 20 объектов, дооснащены – 6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

    «Ожидается строительство 8 спортивных школ-интернатов в городах Астана и Шымкент, а также в Абайской, Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской и Улытауской областях. В прошлом году число спортивных сооружений в Казахстане составило 43 071, а обеспеченность населения спортивной инфраструктурой была на отметке в 50%», - сообщили в Минкультуры.

    По данным ведомства, до 2029 года Министерство культуры и спорта намерено увеличить этот показатель до 65%.

    «Нужно провести масштабную инвентаризацию функционирующих объектов и строить, опираясь на ее результаты. Без траты лишних средств. Конечно, все новые объекты должны быть в шаговой доступности для граждан», – отметил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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