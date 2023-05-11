Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.22 eur/kzt 485.09

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.04
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Свыше 100 млн тенге и слиток золота пытались незаконно вывезти из Астаны

    11 Мая 2023, 14:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 100 млн тенге и слиток золота выявили у гражданина на таможенном посту «Ауежай Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов.

    «За апрель и май текущего года на таможенном посту «Ауежай Астана» департамента государственных доходов по Астане на таможенном контроле выявлены факты незаконного вывоза денег на сумму более 100 млн тенге, а также пресечена попытка вывоза 1 слитка аффинированного золота.

    При прохождении таможенного контроля авиарейса сообщением «Астана – Анталья» задержан гражданин, у которого при опросе и проверке багажа обнаружили незадекларированные наличные средства на сумму 118 392 долларов США, 28 750 рублей, 92 885 евро», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    В департаменте госдоходов напомнили о запрете на вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США, а также вывоз аффинированного золота. В случае выявления подобных нарушений предусмотрена административная или уголовная ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 700 млрд тенге вернули в Казахстан - Генпрокуратура
    В Алматы пройдет второй инвестиционный форум Сentral Eurasian Venture Forum
    Почти 1,5 кг золотых слитков задержали в аэропорту Шымкента
    Казахстан и Китай планируют создать Хоргосский узел для увеличения товарооборота
    Популярное
    1 Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
    2 Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
    3 В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
    Новости партнеров