Свыше 100 млн тенге и слиток золота пытались незаконно вывезти из Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 100 млн тенге и слиток золота выявили у гражданина на таможенном посту «Ауежай Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов.

«За апрель и май текущего года на таможенном посту «Ауежай Астана» департамента государственных доходов по Астане на таможенном контроле выявлены факты незаконного вывоза денег на сумму более 100 млн тенге, а также пресечена попытка вывоза 1 слитка аффинированного золота.

При прохождении таможенного контроля авиарейса сообщением «Астана – Анталья» задержан гражданин, у которого при опросе и проверке багажа обнаружили незадекларированные наличные средства на сумму 118 392 долларов США, 28 750 рублей, 92 885 евро», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В департаменте госдоходов напомнили о запрете на вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США, а также вывоз аффинированного золота. В случае выявления подобных нарушений предусмотрена административная или уголовная ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.



