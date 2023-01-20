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    Свыше 1 млн человек приняли участие в забастовке против пенсионной реформы во Франции

    20 Января 2023, 00:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Число участников манифестаций против пенсионной реформы во Франции составило 1,1 млн человек. Об этом сообщил в четверг телеканал BFM со ссылкой на данные МВД республики, передает МИА «Казинформ».

    Четверг во Франции стал днём забастовок и протестов, нарушена работа транспорта и учебных заведений по всей стране: возмущение вызвано объявленной пенсионной реформой. Французские профсоюзы на этот раз выступают единым фронтом - как и много лет назад, когда пенсионный возраст был повышен с 60 до 62 лет, сообщает euronews.com.

    Сейчас правительством президента Эммануэля Макрона повышает возраста выхода на заслуженный отдых с 62 до 64 лет и увеличивает число квартальных взносов, необходимых для получения полной пенсии.

    «Мы должны признать исключительный характер профсоюзного единства, которое даёт нам значительную силу. (...) Между нами нет разногласий по этому вопросу. Такое происходит впервые за последние 15-20 лет», - сказал Жан-Люк Меланшон, лидер партии «Непокорённая Франция».

    Забастовки парализовали большую часть общественного транспорта в столице Париже и значительную часть поездов по всей стране. Бастующие работники государственного поставщика электроэнергии EDF заявили, что снизили выработку электроэнергии. Общественные радиостанции Franceinfo и France Inter вместо сводки новостей заполняли эфир музыкой, а телеканал France 2 показывал повторы.

    Фото Thomas SAMSON / AFP.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Франция Мировые новости
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