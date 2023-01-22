Свыше 1 миллиона сообщений казахстанцев о нарушениях ПДД зафиксировано в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр сообщил об активном участии граждан страны в обеспечении порядка на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активное участие в обеспечении безопасности дорожного движения принимают граждане, которые могут оперативно передавать информацию в режиме видеозвонка через мобильное приложение «102», посредством социальных сетей, а также на официальные сайты органов внутренних дел. В прошлом году поступило и обработано 1,2 млн сообщений граждан, в том числе 103 тыс. аудио и видеозвонков, по которым приняты соответствующие меры реагирования», - проинформировал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в рамках соблюдения требований ПДД и обеспечения принципа неотвратимости наказания проведено 12 республиканских и 160 региональных оперативно-профилактических мероприятий («Приемная на дороге», «Автобус», «Безопасная дорога», «Внимание пешеход», «Пьяный водитель» и др.), которые дают положительный эффект.

«Всего в прошлом году выявлено 7 млн 325 тыс. административных правонарушений (+7,3%), в том числе 37 тыс. совершенных водителями автобусов, в административном порядке арестовано более 24 тыс. водителей, судами лишены права управления транспортными средствами свыше 28 тыс. чел, в том числе 128 водителей автобусов», - добавил зампремьера.



