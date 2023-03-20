Свыше 1,3 млрд тенге направят на реализацию ArtSport в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На стартовавшую летом 2021 года программу ArtSport в Костанайской области в общей сложности выделено 2 млрд 549 млн тенге, из которых на этот год предусмотрено 1 млрд 350 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2023 году по 30 направлениям работают 230 творческих кружков. Количество поставщиков - 60. По состоянию на 15 марта текущего года количество активированных ваучеров составило - 6080, - сообщил руководитель областного управления культуры Ерлан Калмаков. — Хотелось бы отметить, что работа по выдаче ваучеров проводится информационной системой автоматически, при появлении достаточных средств, в рамках выделенного бюджета. Бывают моменты, когда дети, имеющие ваучеры по объективным причинам (болезнь, каникулы, отпуска родителей и др.) не посещают занятия, за счет чего появляется экономия. С начала года поставщики услуг творческих кружков проводят работу по архивации ваучеров детей, которые не ходят на кружки или достигли 18 лет. В результате в феврале и марте текущего года информационной системой очередникам выдано более 900 ваучеров».

С марта к реализации государственного творческого заказа присоединились поставщики услуг по таким направлениям, как живопись, рисование, моделирование одежды, кройка и шитье, визаж, грим, национальные (народные) танцы.

Е. Калмаков рассказал о том, в чем заключается функция его ведомства в качестве оператора программы.

«Контроль со стороны управления культуры - это принятие и проверка тех документов, которые нам предоставляются. Программа полностью реализуется на электронном портале, прямого живого контакта с родителями или поставщиками у нас нет. Все осуществятся на самом портале. То есть ежемесячно поставщики наших кружков заполняет табеля посещения детьми занятий и направляют для подписания его родителям. Родители подтверждают посещение кружков и на портале автоматически формируется табель, который направляется оператору - то есть управлению культуры. Мы принимаем этот табель, проверяем техническую сторону заполнения табеля и формируем акт оказанных услуг, подписываем и оплачиваем», - пояснил Е. Калмаков.

Между тем, по его словам, при реализации программы есть все же некоторые трудности.

«Правила не совершенны. Портал также имеет некоторые ограничения по функциям. Часть проблемных вопросов профильным министерством решены, часть остаются открытыми. К примеру, на портале не все документы сохраняются в первоисточнике. Если поставщик подает документы на преподавателя, мы принимаем и видим, что сроки справок истекли, и возвращаем на доработку эту заявку. Преподаватель обновляет справку и подает обратно нам. На портале остается только новая справка, а старая исчезает. Нас же ранее обвиняли в том, что мы необоснованно отклоняли первую заявку. То есть такие вот определенные проблемы есть», - пояснил спикер.

На сегодняшний день, как выяснилось, появилась функция корректировки, которая предполагает сохранять основной блок документов, и поставщик может предоставлять дополнительные документы.

«Еще одна проблема - оператор в лице управления культуры не видит на портале очередь детей. Это создает определенные трудности при планировании средств на следующий год. С 1 января 2023 года также вступили в силу новые пункты правил, и нам очень сложно привести в соответствие заявки, которые поставщики подавали до 1 января. Мы постоянно направляем свои предложения по улучшению программы в Министерство культуры. Были внесены определенные корректировки, но полностью не исключили те бюрократические сложности, которые были созданы изначально», - сказал Ерлан Калмаков .

По его словам, сейчас на базе профильного министерства снова создают рабочую группу по совершенствованию действующих правил. В управлении культуры надеяться на доработку имеющихся пробелов в программе.



