Свыше 1,2 тыс. коррупционных правонарушений зарегистрировано в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За первые полгода 2022 года в Казахстане зарегистрировано 1 тыс. 293 коррупционных и иных уголовных правонарушений против интересов государственной службы и государственного управления. Количество воинских уголовных правонарушений составило 165, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего за январь-июнь 2022 года зарегистрировано более 87 тыс. уголовных правонарушений. Большую часть из них составили – кражи (31,8 тыс. случаев) и мошенничества (21 тыс. случаев).

По расследованным в отчетном периоде уголовным правонарушениям, в целом по республике установленная сумма материального ущерба составила 19,4 млрд тенге, из них на уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности приходится – 14,3 %, против собственности – 67,2 %.

«Правоохранительными органами республики выявлено 30,9 тыс. лиц, совершивших уголовные правонарушения (на 2,4 % меньше, чем в соответствующем периоде 2021 года), привлечено к уголовной ответственности 15,8 тыс. лиц, что на 7,7 % меньше, чем в соответствующем периоде 2021 года. Из числа выявленных лиц, совершивших уголовные правонарушения, 12,8 % составляли женщины (в соответствующем периоде 2021 года – 13,4 %), 2,3 % - несовершеннолетние (2,1 %), 1,7 % – выполнявшие государственные функции (1,8 %). Удельный вес лиц, ранее совершавших уголовные правонарушения, составил 29,4 % (35,7 %)», - сообщается в публикации Бюро национальной статистики РК по показателям социально-экономического развития за июль 2022 года.

В среднем, по данным Бюро национальной статистики, по Казахстану каждый седьмой, совершивший уголовное правонарушение, находился в состоянии алкогольного опьянения, каждый восьмой – в составе группы. Большую часть всех выявленных лиц, совершивших уголовные правонарушения, составили безработные – 79 % (в январе-июне 2021 года – 79,7 %).



