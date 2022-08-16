Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Свыше 1,2 тыс. коррупционных правонарушений зарегистрировано в РК

    16 Августа 2022 12:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За первые полгода 2022 года в Казахстане зарегистрировано 1 тыс. 293 коррупционных и иных уголовных правонарушений против интересов государственной службы и государственного управления. Количество воинских уголовных правонарушений составило 165, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего за январь-июнь 2022 года зарегистрировано более 87 тыс. уголовных правонарушений. Большую часть из них составили – кражи (31,8 тыс. случаев) и мошенничества (21 тыс. случаев).

    По расследованным в отчетном периоде уголовным правонарушениям, в целом по республике установленная сумма материального ущерба составила 19,4 млрд тенге, из них на уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности приходится – 14,3 %, против собственности – 67,2 %.

    «Правоохранительными органами республики выявлено 30,9 тыс. лиц, совершивших уголовные правонарушения (на 2,4 % меньше, чем в соответствующем периоде 2021 года), привлечено к уголовной ответственности 15,8 тыс. лиц, что на 7,7 % меньше, чем в соответствующем периоде 2021 года. Из числа выявленных лиц, совершивших уголовные правонарушения, 12,8 % составляли женщины (в соответствующем периоде 2021 года – 13,4 %), 2,3 % - несовершеннолетние (2,1 %), 1,7 % – выполнявшие государственные функции (1,8 %). Удельный вес лиц, ранее совершавших уголовные правонарушения, составил 29,4 % (35,7 %)», - сообщается в публикации Бюро национальной статистики РК по показателям социально-экономического развития за июль 2022 года.

    В среднем, по данным Бюро национальной статистики, по Казахстану каждый седьмой, совершивший уголовное правонарушение, находился в состоянии алкогольного опьянения, каждый восьмой – в составе группы. Большую часть всех выявленных лиц, совершивших уголовные правонарушения, составили безработные – 79 % (в январе-июне 2021 года – 79,7 %).


    Автор:

    Анеля Касымова

    #Борьба с преступностью #Происшествия #Статистика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 600 кустов конопли обнаружили во дворе дома жителя Шымкента
    Фасовщика синтетических наркотиков задержали в Кокшетау
    Авто с поддельными номерами выявили в Атырау
    Группа квартирных воров задержана в Алматинской области
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров