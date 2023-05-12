Связанные с делом Кайрата Сатыбалды украшения на десятки миллионов долларов вернули в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Межведомственной комиссии по возврату активов Алипбек Зейн назвал страны, откуда вернули незаконно выведенные активы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам работы комиссии на сегодняшний день возвращено 760 млрд тенге. Это результат работы за 7-8 месяцев, с тех пор как комиссия приступила к работе. Эти цифры, несомненно, увеличатся. Данная сумма возвращается в виде имущества, актива и валюты. Эти активы поступают из Лихтенштейна, Австрии, Объединенных Арабских Эмиратов», - сообщил Алипбек Зейн в кулуарах Генпрокуратуры.

Он уточнил, что среди них дорогие украшения на десятки миллионов долларов, связанные с делом Кайрата Сатыбалды. Кроме того, добровольно возвращены государству 172 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что незаконно выведенные из Казахстана активы на 760 млрд тенге вернули в страну.

«Не дожидаясь принятия специального закона, общими усилиями в страну удалось вернуть активы на сумму 760 млрд тенге», - сказал Генеральный прокурор РК Берик Асылов на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

Напомним, о задержании Кайрата Сатыбалдыулы сообщили в марте 2022 года. Его обвиняли в хищениях денег в особо крупном размере.

26 сентября суд огласил решение по его делу. Его приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

12 мая Кайрату Боранбаеву и Кайрату Сатыбалды продлили арест еще на один месяц. Кайрата Боранбаева взяли под стражу на 2 месяца. Кайрата Сатыбалды также арестовали на два месяца.

Его супруга Гульмира Сатыбалды также подозревается в хищении 747 млн тенге.

Позже Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщала о подробностях дел Кайрата Сатыбалды, Гульмиры Сатыбалды и Кайрата Боранбаева.

Недавно Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.



