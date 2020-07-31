Святые места Жамбылской области: самая древняя мечеть Казахстана была обнаружена на территории Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Самая древняя мечеть Казахстана обнаружена археологами на территории города Тараза в Жамбылской области. Сегодня этот исторический сакральный объект - в числе популярных мест паломничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кладезем исторических мест и событий называют междуречье Шу и Таласа на современной территории Жамбылской области. Регион включен в госпрограмму «Возрождение исторических центров Шелкового пути, сохранение и преемственное развитие культурного наследия тюркоязычных государств, создание инфраструктуры туризма». Об исторических сакральных объектах региона в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор Республиканского историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Нурлан Быкыбаев.

- Нурлан Дуйсеналиевич, расскажите о самой древней мечети Тараза.

- Началось всё в 2006 году, когда археологи Института археологии имени А. Маргулана раскопали в Таразе, близ знаменитого мавзолея Карахана, фундамент древнего храма. То, что это именно исламское сооружение, специалисты во главе с Карлом Байпаковым обосновали обнаруженными колоннами по арабскому образцу, найденными в направлении запада михраб - характерная архитектурная деталь именно мусульманских храмов. Характер и форма сырцовой кладки, конструкция и ширина 3-метровых стен, расположение пилонов и сохранившихся оснований колонн не вызывали сомнений, что это здание в стиле, характерном для мусульманских культовых сооружений, датируемое не позднее чем X веком. Это время историки относят к раннему периоду ислама в Казахстане.

Однако считается, что таразская мечеть была воздвигнута на фундаменте существовавшего еще ранее несторианского или манихейского храма. Так что сооружение имеет еще более древнее время создания - приблизительно VI-VII века. Подтверждение этому есть в исторических летописях. Таразская мечеть упоминается в средневековых письменных источниках в связи с военным походом на Тараз в 893 году саманидского правителя Исмаила ибн Ахмеда, который, завоевав Тараз, обратил жителей города в ислам и повелел перестроить древнюю соборную церковь в мечеть, что подтвердили найденные археологами фрагменты с христианской символикой. С этим открытием можно закончить многолетние научные споры по поводу того, когда же на территории Казахстана впервые появился ислам. По версии одних ученых, это событие произошло до X века, по версии других – после X. Но всё это только умозрительные версии - фактических оснований этим гипотезам не было. Раскопки в Таразе дали фактическое подтверждение времени зарождения и существования на территории Казахстана одной из крупнейших мировых религий - ислама.

Специалисты института археологии имени А. Маргулана тогда сразу сказали, что это уникальнейший объект. В ходе раскопок были сделаны уникальные находки - коллекция медных и золотых монет XII века, фрагменты старинной рукописи Корана. Попутно с археологическими велись и реставрационные работы. Древняя мечеть была восстановлена и отреставрирована по строительным технологиям своего времени. В 2007 году состоялась официальная презентация древней таразской мечети с участием Елбасы Нурсултана Назарбаева, после чего здание было открыто для широкого посещения. Именно тогда впервые за прошедшее тысячелетие под сводами древней мечети Тараза опять зазвучали суры Корана. Позже здание претерпело еще одну реконструкцию и сейчас открыто для посетителей, там экспонируются найденные во время раскопок артефакты, рассказывается о древней истории города.

- Какие объекты Жамбылской области вошли в республиканский список «100 сакральных объектов Казахстана»?

- В список 100 сакральных мест Казахстана, презентованный в свое время центром «Сакральный Казахстан» Национального музея РК, включено восемь жамбылских памятников, которые сегодня пользуются популярностью у туристов и паломников из разных стран. В их числе такие известные памятники древней архитектуры, как мавзолеи Карахан и Тектурмас (XII-XIV веков), святыни Айша-биби и Бабаджа-Хатун (Х-ХІІ веков), а также современный мавзолей Байзак батыра. Из археологических памятников в карту также внесены дворцовый комплекс Ақыртас VІІІ-ІХ веков, двухтысячелетнее городище «Древний Тараз» и мемориальный комплекс Мерке – Жайсан.

- В числе сакральных объектов, пожалуй, наибольшую популярность имеет мавзолей Айши-биби. Расскажите о нем поподробнее…

- В Казахстане и Средней Азии нет другого такого памятника истории и архитектуры, как мавзолей Айша-биби, находящийся в Жамбылской области, в селе Аса Жамбылского района, в 18-ти километрах от Тараза. Жемчужиной средневекового зодчества его считают ученые историки, архитекторы, археологи, а также представители ЮНЕСКО, внесшие этот мавзолей в список особо ценных историко-архитектурных памятников человечества. Это сооружение раннеисламского периода является своего рода музеем-хранилищем средневековых орнаментов центрально-азиатских тюркских народов, отличается великолепием декоративного оформления. Это единственный архитектурный памятник во всей Средней Азии, облицованный резной терракотой различной формы и неповторяющегося орнамента с разнообразнейшими растительно-геометрическими мотивами, в которых скрыта глубокая философия печальной легенды.

О строительстве мавзолея не осталось достоверных сведений, только легенды. Согласно самой распространенной из них, дочь известного ученого и поэта XI века Хакима Сулеймена Бакыргани Айша-биби приглянулась правителю Тараза Карахану Мухаммеду (Аулие-Ата), который попросил ее руки, однако ее воспитатель шейх Айкожы не дал согласие. Обманным путем, покинув родной дом, Айша-биби поехала в Тараз и трагически погибла на берегу реки Аса от укуса змеи, спрятавшейся в головном уборе. Скорбящий Карахан воздвиг усыпальницу сказочной красоты на месте гибели девушки. Попутчица Айши-биби Бабаджи-хатун стала хранительницей мавзолея, поддерживая огонь на могиле своей любимой воспитанницы, а после своей кончины была похоронена в 20-ти шагах от мавзолея своей воспитанницы, в возведенном специально для нее мавзолее, известном своим 16-ребристым зонтичным куполом, который не имеет аналогов в исторической и современной среднеазиатской архитектуре.

В 2005 году, благодаря государственной программе «Культурное наследие», мавзолею Айша-биби был возвращен первоначальный исторический облик. Отреставрирован мавзолей Бабаджи-хатун. Сегодня эти мавзолеи стали не только популярными историческими памятниками жамбылского региона, но и местом паломничества. Когда находишься рядом с этими мавзолеями, чувствуешь неземную легкость, душевное спокойствие, умиротворенность. Оба мавзолея в мусульманском мире считаются святыми местами.

- Известно, что тысячу лет насчитывает и мусульманская святыня, памятник истории и архитектуры в Таразе мавзолей Карахана. Народные предания, связанные с мавзолеями Карахана и Айши-биби, создают вокруг этих исторических памятников ореол таинственности и притягательности…

- Да, мавзолей Карахана также не только популярный туристический объект, но и место паломничества и почитания верующими. Гениальное творение древних зодчих – мавзолей Карахана – давно уже стал для жителей и гостей областного центра сакральным местом. Это средневековое сооружение в центральной части современного города Тараза не сохранилось в первозданном виде. В исторических и архивных источниках сведения о его перестройке очень скупы, указывается лишь дата реконструкции – 1905–1906 годы. Жители города (тогда назывался Аулие-Ата) почитали это место погребения святого и не могли смириться с тем, что стены и купол обветшали от времени.

По воспоминаниям старожилов, восстановлением мавзолея занимались ташкентские зодчие, которые на средневековом фундаменте возвели типичный образец среднеазиатской культовой архитектуры. Сохранились древние терракотовые кирпичи, встроенные в стену, и немногочисленные археологические находки на территории этого историко-культурного комплекса. Наружная часть стен мавзолея Карахана теперь обложена современным кирпичом. И только внутри (купол и арочные ниши) можно увидеть кирпичи караханидской эпохи.

- Кто покоится в этом мавзолее?

- Историки полагают, что под именем Карахана здесь покоится святой Хазрет-Аулие, настоящее имя которого Ша-Махмуд. Именем Аулие-Ата в середине XIX века и стал называться возрожденный на руинах древнего Тараза город. Тогда сверху донизу на дверях мавзолея имелись позднейшие мусульманские надписи благочестивых посетителей и почитателей святого в виде молитв и изречений. В 1982 году мавзолей Карахана вошел в список исторических и культурных памятников Казахской ССР республиканского значения. Накануне 2000-летнего юбилея Тараза в 2002 году была проведена последняя реставрация мавзолея. А в 2015 году, к 550-летию празднования образования Казахского ханства, обновился и древний исторический центр города - аллея возле мавзолея Карахана. В этом году наш заповедник-музей «Памятники древнего Тараза» начал реализацию проекта благоустройства парка, расположенного рядом с мавзолеем Карахана - с целью облагораживания исторического комплекса, привлечения туристов и паломников. Благоустройство проходит и в мавзолее Айша-биби.

Паломники, прибывающие нашу область, обязательно посещают не только известные и знаменитые мавзолеи Карахана, Айша-биби и Бабаджи-хатун, но и мавзолей Давутбека, или, как еще его называют, Шамансура. Этот довольно скромный кумбез расположен неподалёку от мавзолея Карахана, где в древности находился рабад. Есть данные, что мавзолей возведён в XIII веке над могилой одного из монгольских наместников по имени Улуг-Бильге-Икбалхан-Давутбек, которого еще называли Шамансур. После того как в 1982 году мавзолей был отреставрирован мастерской «Джамбулреставрация», его включили в список памятников истории и культуры республиканского значения и взяли под охрану государства как объект «Памятники древнего Тараза».

О личности Давутбека-Шамансура из глубин истории дошли скупые сведения. Известно, что он был потомком тюркских каганов, главнокомандующим армии в Караханидском государстве, наместником в Таласской долине. По одной из легенд, Давутбек-Шамансур был зятем правителя Карахана. Когда Шамансур был убит во время народного бунта, над его могилой возвели мавзолей. На надгробной плите сохранилась древняя надпись на арабском языке, из которой явствует, что погребенный является тюркским военачальником, даже есть дата гибели - 31 марта 1262 года. Он был воином и писателем, защитником исламской религии. Эту надпись в 1939 году удалось расшифровать выдающимся советским археологам Василию Бартольду и Александру Беленицкому. Буквально там сказано так: «Погибший владел мечом и пером. Был защитником Корана и правоверных».

- Нурлан Дуйсеналиевич, какие более современные мусульманские сакральные объекты имеются в Жамбылской области?

- В историческом центре Тараза, на пересечении проспекта Абая и улицы Фурманова, расположилась мечеть Абдыкадыра – памятник архитектуры начала первой половины XIX века. Это историческое культовое здание представляет собой уникальное сооружение, выполненное в типичном среднеазиатском архитектурном стиле, богато украшенное декоративными элементами и орнаментами. В середине 30-х годов прошлого века большая часть мечети была разрушена, и до наших дней от первоначального здания сохранился лишь портальный вход с минаретом. Это единственное сохранившееся на территории Жамбылской области здание монументального строения «дарбаза». Массивное, квадратное в плане здание сегодня возведено из современного обожженного кирпича. Над входной стрельчатой аркой располагается неглубокая фигурная ниша. Завершает сооружение минарет с площадкой для азанчи, имеющий шесть сквозных стрельчатых проемов, которые вписаны в прямоугольные ниши. В 2002 году здание реконструировали - укрепили основание фундамента, полностью отреставрировали входную часть. С того времени в здании мечети располагается действующее медресе.

Мечеть Абдыкадыра - типичный памятник культовой и гражданской архитектуры Аулиеатинской эпохи, внесенный в 1982 году в список памятников архитектуры и градостроительства Республики Казахстан. Памятник находится под государственной охраной.

А вот главной достопримечательностью Жамбылской области признана центральная мечеть Тараза Хибатулла (Һибатулла) ат-Тарази. Это произошло в 2011 году во время подведения итогов виртуального народного конкурса по определению «семи чудес», находящихся на территории жамбылского региона. Здание главной мечети Тараза построено в 2008 году, первый камень в его основание был заложен Елбасы Нурсултаном Назарбаевым во время очередной рабочей поездки в Тараз. В 2010 году проведена реконструкция, и здание обрело еще более прекрасный облик культового учреждения в соответствии со своим статусом.

В 2015 году в Таразе к числу духовных очагов ислама областного центра прибавилась новая мечеть в оригинальной форме в виде раскрытого Корана.

Построенная в центральной части города, близ мавзолея Карахана, эта мечеть удачно вписалась в архитектурный ансамбль «Аллея Карахана». Оригинально найденное архитекторами решение фасадной части здания – в виде раскрытой книги Корана.

- Известно, что многие религиозные конфессии присутствовали издавна в Таразе. Древний город был поликонфессионален...

- Да, сегодня выглядит весьма символично, что в Таразе по центральному проспекту Толе би расположились по соседству центральная мечеть «Һибатулла Тарази» и православный храм Успения Божией Матери, мирно перекликаются мусульманские азаны и звон православных колоколов. Поликонфессиональность - яркая черта нашего города с древних времен. Ведь на территории, которую сегодня занимает Жамбылская область, с древних времен, на протяжении столетий создавались и распадались государственные образования. По бескрайним песчаным пустыням, привольным ковыльным степям носились воинственные полчища. Эта земля слышала топот копыт конниц гуннов, сельджуков, монгольских, китайских, арабских, римских воинов.

Сакральное культовое место гора Тектурмас, по мнению историков, было основой древнего городища Тараз, его возраст приблизительно датируется началом нашей эры. На правом склоне горы имеется древний некрополь, здесь нашли упокоение многие известные исторические личности - святой Султан-Махмуд-хан, великий казахский батыр Мамбет, сподвижник Абылай хана, исламский ученый-богослов Фасахуддин Сабитов. Здесь были обнаружены могилы последователей трех разных религий, поскольку Тараз был городом, где исповедовали различные религии, привнесенные по Великому Шелковому пути, - захоронения зороастрийцев, первых христиан-несторианцев и древние мусульманские могилы. Архитектурный комплекс является одним из популярных мест паломничества.

Если говорить о древнем городище Тараз (І-ХІХ вв.), одном из объектов, вошедших в список общенациональных сакральных объектов Казахстана, то в этом крупном средневековом городском центре и некогда столице Казахского ханства, соседствовали многие религии. Археологи с 2011 года обнаружили здесь порядка 50 тысяч артефактов VI-XII веков, средневековую цитадель, мечеть VIII-IX веков, медресе, алтарь огнепоклонников, зиндан, набережную древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений. Среди найденных артефактов много богато орнаментированной керамической посуды, украшенной арабской вязью изречений из Корана. Интересен кувшин с орнаментом в виде заплетенной косички, по горловине его идет арабская надпись, которую ученым еще предстоит прочитать. Сейчас на месте городища Тараз, на территории бывшего центрального рынка, находится археологический музей под открытым небом. Музей уникален. В нем размещено две тысячи экспонатов, которые обнаружены в ходе археологических раскопок древнего городища.

На территории Жамбылской области имеется более тысячи памятников истории и культуры. В их числе 844 памятника археологии, 111 - истории, 97 - архитектуры, 28 - монументального искусства. Пять исторических объектов Жамбылской области включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - городища Актобе (Степнинское), Кулан, Орнек, Костобе, а также дворцовый комплекс Акыртас.

В числе бесценных памятников минувшей истории - городище Атлах, место крупнейшего сражения между арабами и китайцами, городища Аклахум, Нижний Барысхан. Привлекают туристов живописные урочища Карасай, Тамдысай и Бота-Майнак с петроглифами, а также наскальные изображения урочища Маймак в Жуалынском районе. В Жамбылской области сегодня активно развивается паломнический туризм. Необходимо привлекать туристов в такие сакральные исторические места. Наша цель – пропагандировать, популяризировать наши музеи, наши исторические сакральные объекты.

- Спасибо за интересную беседу!