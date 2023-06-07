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    Сводный оркестр под руководством дирижера из Караганды занял второе место на Республиканском конкурсе

    7 Июня 2023, 13:30

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошел Х фестиваль военных оркестров «Әскери керней». В нем приняли участие военные оркестры Академии Национальной гвардии, сводные военные оркестры региональных командований «Оңтүстік», «Орталық», «Батыс», «Шығыс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Плац-концерт был посвящен празднованию Дня государственных символов и 25-летию столицы. Сводный оркестр регионального командования «Орталық» за неповторимое исполнение на Республиканском конкурсе занял второе место среди всех конкурсантов.

    В составе сводного оркестра регионального командования «Орталық» на конкурсе приняли участие военные музыканты из городов Караганды, Костанай, Кокшетау.

    Участниками «Әскери керней» были исполнены множество композиций мировых хитов.

    К примеру, сводный оркестр регионального командования «Орталық» Национальной гвардии Казахстана исполнил хит исполнителя Дон Омар «Danza Kuduro».

    «Фестиваль ежегодно проводится с целью поднятия духа, а также для патриотического воспитания подрастающего поколения Казахстана, и сегодняшнее выступление мы посвятили жителям столицы и для личного состава части, чтобы люди радовались и наслаждались тематикой военных песен», - рассказал военный дирижер регионального командования «Орталық» капитан Станислав Кудабаев.

    Торжественное награждение победителей прошло на территории воинской части 5573 Национальной гвардии РК.

    Ежегодный фестиваль военных оркестров стал знаковым культурным событием и оставляет яркие впечатления у жителей и гостей Астаны. Концертная программа органично сочетает военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парад-дефиле, плац-концерт и показательные выступления военнослужащих с оружием.

    Проводить фестиваль среди военных оркестров по инициативе Национальной гвардии РК стало уже доброй традицией. За это время в нем приняли участие ведущие коллективы не только нашей страны, но и Китая, России и других зарубежных государств.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Культура Караганда
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