Свод археологических памятников сделают по каждому району СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В этом году специалисты центра по охране и использованию историко-культурного наследия Северо-Казахстанской области начнут двухгодичную экспедицию по районам. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор центра Ракат Мамбеталинов.

Результатом экспедиции должен стать свод памятников по каждому району.

«Планируем большую экспедицию совместно с филиалом института археологии им. А.Х. Маргулана. В этом году объедем шесть районов, начнем с западных. Наша цель - описать все памятники, выявить новые. По каждому району сделать свод. В следующем году - еще семь районов», - отметил Р.Мамбеталинов.

Готовят специалисты каталог ценных археологических экспонатов историко-краеведческого музея, которому в следующем году исполняется 100 лет. Р.Мамбеталинов отметил, что североказахстанский музей обладает самой большой археологической коллекцией в стране - более 300 тысяч единиц экспонатов - и самой богатой палеонтологической коллекцией.

Планируют сотрудники центра продолжить раскопки кургана «Березовский». В прошлом году обнаружили две могилы, над которыми лежали скелеты двух лошадей. Один из них хорошо сохранился, даже можно проследить жировые следы, шкуры.

«В прошлом году не стали раскапывать яму. Захоронение оставили на этот год. Думаем, что там обнаружим человеческие останки. Неизвестно, разграблен ли этот курган. Видно, что были следы проникновения, но что там осталось, мы пока не знаем. Раньше с умершим клали и мечи, и драгоценности, и зеркала, и сосуды, и украшения. То, что понадобится в загробном мире. Именно это и становится предметом поиска для «черных» копателей. У нас хорошо видно курганы и могильники. В нашем регионе из 436 памятников археологии более 300 – это курганы и могильники. Из них около 80% разграблены», - рассказал Р.Мамбеталинов.

Продолжатся в этом году работы на памятнике эпохи Золотой Орды «Кызыл оба». В прошлом году археологи нашли три квартала мастерских, более 10 разноформатных печей.

«Это свидетельствует о том, что была промышленность. Даже кирпич, который использовался при строительстве найденных мазаров, где-то должны были изготавливать. Нашли много опалов, кирпичей, которые не использовались, видимо, брак. Ирригационные сооружения, чигири. Все говорит о городской культуре. Само поселение, город – пока не обнаружили. У нас есть предположение, где он мог локализоваться», - сказал Р.Мамбеталинов.

Над памятником для его сохранности и удобства работы и посещения поставили ангар. Теперь планируют провести консервацию стен, частично восстановить кладку, склеп.

«Самое интересное – на всех поселениях, которые мы находим, не видим следов вооруженного насильственного уничтожения. Все выглядит так, словно люди спокойно собрали вещи и ушли, оставили места. Нет ни кострищ, ни пепелищ, ни военной атрибутики. Ни на одном из поселений этого нет. Мы привыкли говорить о южной городской культуре. Про север нет ничего. Еще нужно изучать и изучать», - добавил Р.Мамбеталинов.