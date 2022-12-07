Свободы на 10 лет лишилась закладчица в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 28-летняя закладчица синтетических наркотиков осуждена к 10 годам лишения свободы в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

22 сентября специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы города Астаны, которая была задержана сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области 25 марта в городе Кокшетау, при осуществлении закладок психотропных веществ. Действия подсудимой были квалифицированы по статье 297 ч.3 п.3,5 УК РК «Незаконное приобретение, хранение и перевозка с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере, посредством использования электронных информационных ресурсов».

В момент задержания, девушка находилась на последнем сроке беременности. Задержанная тут же указала оперативникам два места, где она заложила свертки, с расфасованными внутри закладками наркотиков.

Сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили и изъяли 80 свертков с психотропным веществом a-PVP, общим весом 64 гр. В ходе обыска съемной квартиры изъято более 400 гр аналогичного психотропного вещества, а также приспособления для расфасовки и упаковки наркотиков.

«В ходе судебного заседания, подсудимая вину в содеянном полностью признала и раскаялась. На момент рассмотрения уголовного дела, просила применить отсрочку наказания, ввиду рождения к этому времени ребенка. Вина подсудимой подтверждена и другими неопровержимыми доказательствами, собранными полицейскими Акмолинской области. Вместе с тем, суд отказал стороне защиты о применении отсрочки от отбывания наказания в отношении подсудимой, аргументировав тем, что девушка, находясь в положении, умышленно совершила особо тяжкое преступление против здоровья и нравственности населения, общественная опасность которого выражается в негативных последствиях, влияющих на генофонд населения. 9 ноября приговор вступил в законную силу», - сообщили в полиции.



