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    Свободы на 10 лет лишилась закладчица наркотиков в СКО

    7 Февраля 2023, 21:45

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 20-летняя девушка ближайшие 10 лет проведет в местах лишения свободы. Жительницу Петропавловска осудили за сбыт наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, девушку задержали в июле прошлого года. Она указала на четыре «закладки» с психотропным веществом под названием «мефедрон».

    Следствие установило, что горожанка реализовывала наркотики онлайн-магазина. Девушка зарегистрировалась в нем сразу под двумя аккаунтами.

    «Материалы передали в суд по уголовной статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Особо крупный размер для синтетических наркотиков считается от одного грамма. Санкция статье подразумевает минимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы», - прокомментировал начальник управления по противодействию наркопреступности Иван Терзиди.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с наркотиками
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