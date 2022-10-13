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    СВМДА ставит задачу обеспечения стабильности в регионе – эксперт КИОР

    13 Октября 2022, 14:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Меры по укреплению сотрудничества в рамках СВМДА должны реализовываться в полной мере. Такое мнение высказала руководитель группы стратегического анализа Центра «Рухани жаңғыру» Казахстанского института общественного развития Ляззат Нуркатова в связи с выступлением Президента РК Касым-Жомарта Токаева на VI саммите Совещания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в столице нашей страны открылся VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В его работе принимают участие главы 11 государств. Этот авторитетный международный форум, объединяющий государства азиатского континента, ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских и евразийских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Хотелось бы выразить надежду на то, что меры, выбранные государствами-членами СВМДА, должны реализовываться добросовестно и в возможной полной степени», – сказала Ляззат Нуркатова.

    По мнению эксперта, проведение такого масштабного мероприятия в Астане еще раз демонстрирует степень высокого доверия международного сообщества к действиям руководства Казахстана и Президента Касым-Жомарта Токаева во внешней политике.

    На проходящем сегодня в Астане VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Глава государства озвучил ряд инициатив. Одной из повесток дня стало предоставление Кувейту статуса государства-члена СВМДА. Также в ходе саммита было принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА .

    Ранее, во время общих дебатов в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент РК выразил надежды по трансформации СВМДА в полноценную международную организацию для содействия посредничеству и миротворчеству.


    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Внешняя политика Казахстана СВМДА Азия
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