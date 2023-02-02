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    Свиноводство в Казахстане: выгоды и перспективы

    2 Февраля 2023, 18:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Свиноводство стало самым рентабельным направлением животноводства в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

    По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане в 2021 году свиноводство стало самым рентабельным направлением животноводства с показателем доходности в 30,5%.

    В мире ежегодно потребляют порядка 350 миллионов тонн свинины ¬– больше, чем какого-либо другого вида мяса.

    Лидер потребления – конечно, Китай. Поднебесная сама выращивает свиней для внутреннего рынка и импортирует мясо. Но в прошлом году объёмы ввоза резко сократили из-за боязни африканской чумы свиней. В Казахстане очагов и вспышек этой болезни нет, так что Китай заинтересован в покупке нашей свинины.

    Председатель союза свиноводческих хозяйств Казахстана Анатолий Злой сравнивает рентабельность зерносеющих и свиноводческих хозяйств. При том, что закупочная цена тонны пшеницы 3 класса – 115 800 тенге, оптовая цена тонны свинины – 350 000 тенге. Получается, мягкой пшеницей выгоднее кормить животных, чем продавать; в то время как рынок зерна постоянно колеблется, цена и потребление мяса неизменно растут.

    «Для экономики выгодно производить продукт, который пользуется спросом. Если он не наносит ущерб экологии, если всё в рамках закона – мы должны производить продукт, в котором рынок заинтересован», – уверен Анатолий.

    Руслан Кукубаев, ветеринар фермерского хозяйства «Апрель» в Карагандинской области показывает, что опасения местных жителей по поводу соседства с фермами беспочвенны: сельчане жаловались, пока шло строительство, сейчас, когда на ферме содержат три тысячи свиней, не жалуется никто – нет ни зловония, ни массы отходов: с этим успешно справляются современные системы удаления навоза. «Если учесть, что овца приносит одного ягнёнка, корова раз в год – одного телёнка, а свинья дважды за год по двенадцать поросят, то вы сами можете сделать выводы о том, чьё содержание быстрее всего окупится», – говорит Руслан.

    В Казахстане ежегодно производится порядка девятисот тысяч тонн мяса, в объёме общего производства свинины лишь около девяноста тысяч тонн. А ведь её производство может озолотить фермеров – многие предприимчивые сельчане это уже поняли и торопятся занять выгодную нишу в мясном производстве.

    Фото:pig-consultants.com

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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