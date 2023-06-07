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    Светящиеся «зебры» установили на трассах с интенсивным трафиком в Казахстане

    7 Июня 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения специалисты КазАвтоЖола обустраивают инновационные пешеходные переходы на трассах республиканского значения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

    Так, к примеру, дорожники установили пять новых проекционных пешеходных переходов на автодорогах республиканского значения Алматинской области.

    Светящиеся «зебры» установлены в местах, где зафиксирован достаточно высокий поток пеших пользователей: около населенных пунктов, учебных заведений, пунктов медицинской помощи и др.

    На 29 километре дороги А-2 «Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы – Хоргос» (Карасайский район, около авторынка Барыс);

    На 52 километре трассы А-4 «Алматы - Шамалган - Узынагаш - Аккайнар - Сураншы батыр - граница РК» (Жамбылский район, рядом с поселком Каргалы);

    На 40 километре автодороги М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы» (Карасайский район, около поселка Кошмамбет);

    На 24 километре дороги А-2 «Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы – Хоргос» (Талгарский район, около поселка Панфилово);

    На 15 километре трассы Р-17 «Алматы - Талгар - Байдибек би» (Талгарский район, около поселка Белбулак).

    «Световая разметка не заменяет существующую, а дублирует ее при помощи специальных гобо-проекторов в темное время суток. Проекция позволяет концентрировать внимание водителей и вовремя заметить переходящих дорогу людей, технологию видно за 100-150 метров. Проекционные зебры также хорошо видны и заметны в непогоду. При плохих погодных условиях автомобилисты и пешеходы смогут увидеть на дороге четкое отображение бело-желтой пешеходной разметки», - пояснила официальный представитель АО «НК «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева.

    На сегодняшний день на автодорогах республиканского значения девяти регионов страны функционирует порядка 30 инновационных пешеходных переходов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Транспорт Безопасность Дороги
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