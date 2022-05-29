Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Светоотражающие ленточки будут носить лошади и коровы в Актюбинской области

    29 Мая 2022, 09:36

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские полицейские в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием домашних животных провели ряд встреч с руководителями крестьянских хозяйств вдоль автодороги «Самара-Шымкент», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полции Актюбинской области.

    В ходе встреч владельцам животных были выданы светоотражающие ленты, которые они повяжут на лошадей, коров в целях обозначения скота на дороге в ночное время. Тем самым полицейские хотят снизить аварийность на дорогах.

    «Сотрудники административной полиции ДП Актюбинской области совместно с представителями дорожных служб в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием домашних животных встретились с владельцами крестьянских хозяйств (КХ), расположенных вблизи автодороги «Самара-Шымкент» Хромтауского района.

    В ходе встречи владельцам КХ были выданы светоотражающие ленты для обозначения скота в ночное время, разъяснены основные требования по выпасу скота», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

    Также в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, на аварийно-опасных участках автодороги были установлены технические средства организации дорожного движения.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Транспорт Безопасность Сельское хозяйство Дороги Животные
    Новости по теме
    Новости по теме
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Еще два участка дорог перекрыли из-за ремонта в столице
    Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая