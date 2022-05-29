Светоотражающие ленточки будут носить лошади и коровы в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские полицейские в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием домашних животных провели ряд встреч с руководителями крестьянских хозяйств вдоль автодороги «Самара-Шымкент», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полции Актюбинской области.

В ходе встреч владельцам животных были выданы светоотражающие ленты, которые они повяжут на лошадей, коров в целях обозначения скота на дороге в ночное время. Тем самым полицейские хотят снизить аварийность на дорогах.

«Сотрудники административной полиции ДП Актюбинской области совместно с представителями дорожных служб в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием домашних животных встретились с владельцами крестьянских хозяйств (КХ), расположенных вблизи автодороги «Самара-Шымкент» Хромтауского района.

В ходе встречи владельцам КХ были выданы светоотражающие ленты для обозначения скота в ночное время, разъяснены основные требования по выпасу скота», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Также в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, на аварийно-опасных участках автодороги были установлены технические средства организации дорожного движения.



