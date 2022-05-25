Существенное увеличение урожая прогнозирует Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские фермеры сумели избежать весенней засухи. Об этом сообщил директор департамента земледелия МСХ Азат Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В принципе по засухе «Казгидромет» дает благоприятный прогноз. Сейчас период посевных работ, мы избежали так называемой весенней засухи. Погода благоприятная, работы идут, накопление влаги есть. Единственное, что должны были сделать фермеры, и они это сделали – это мероприятия по накоплению и сохранению влаги, которая осталась с зимнего периода. Единственным способом выйти на хорошую урожайность было выйти на «закрытие влаги», - сказал Азат Султанов на брифинге в СЦК.

По его словам, это позволяет делать благоприятный прогноз по увеличению урожайности.

«Фермеры провели эти мероприятия, и это уже сейчас позволяет делать прогнозы о том, что урожайность будет увеличена на 0,7 центнеров с 1 га, это минимум. Благодаря проведенным мероприятиям, растения будут обеспечены достаточной влагой», - добавил спикер.