Сумка в форме юрты: казахстанский дизайнер поедет во Францию для встречи с Louis Vuitton

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Молодой казахстанский дизайнер, магистрант Айнура Полатова, на чье предложение откликнулся Louis Vuitton, планирует поездку в Францию. С представителями Louis Vuitton девушка обсудит детали проекта по созданию сумки в форме юрты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что в феврале этого года предложение казахстанки о создании сумки в форме юрты поддержал один из известных мировых брендов и пригласил в Париж обсудить дизайн.

В беседе с журналистами девушка раскрыла детали неожиданной коллаборации с известным мировым брендом.

«Часто сталкивалась с тем, что молодежь в антикафе играет в разные игры, но все импортные и смотря на все это я подумала: у нас, у казахов вообще есть игры, которые можно использовать в настольном формате? Несколько месяцев ходила по библиотекам, общалась с разными этнографами. Спустя пару месяцев воссоздала все наши национальные казахские игры в виде настольной игры. Где-то что-то изменила, в итоге создала пять игр. Поначалу было мало интереса к проекту, мало веры. Спустя время произошел такой скачок. Моим проектом заинтересовались журналисты, стали приглашать на телевидение. Дальше я получила приглашение от Louis Vuitton. Тогда начался большой спрос на все мои игры. Люди начали искать их на витринах магазинов. Я ходила по разным супермаркетам, торговым центрам, чтобы предложить им свои игры, но особого интереса не было. Тогда один человек порекомендовал написать какому-нибудь бренду. Я вспоминала, что Louis Vuitton открыл в Швейцарии свой магазин в форме юрты и написала модному дому письмо. Объяснила, что делаю игры и одна из них в форме юрты и предложила им коллаборацию», - отметила молодой дизайнер Айнура Полатова.

Девушка даже не ожидала, что мировой бренд отреагирует на ее письмо. Однако спустя две недели пришло письмо от Louis Vuitton. Представители бренда пригласили казахстанку во Францию обсудить детали сотрудничества.

«В это время я подавала документы по академической мобильности в Германию и нужны были деньги, чтобы подать заявку на визу. Я долго об этом никому не говорила, потому что не была уверена, что найду их. Я просто ходила, продавала свои игры, продвигала их», - сказала дизайнер.

Однако в марте девушке улыбнулась удача. На выставке на праздник Наурыз в столице проходила Айнур Полатова представила свои работы.

«Я никогда не отказываюсь от выставок. Тогда мне посоветовали поговорить с Ириной Харитоновой и буквально через два дня она просто решила мою проблему. Однажды я намеревалась отказаться от своей мечты. Не хотела ехать во Францию, думала, что останусь тут и буду развиваться. Однако они меня поддержали, сказали, что отказываться нельзя. Я бы хотела выразить огромную благодарность за то, что они поверили в мой проект», - призналась дизайнер.

Так, при поддержке АО НК «Kazakh tourism» и ForteBank мечта Айнур может стать реальностью. Банк выделил средства для поездки дизайнера во Францию. Kazakh Tourism окажет содействие в ее поездке и продвижении ее продукции в Европе.

«Мы хотим подхватывать таких ребят и помогать им. Креативность заключается в том, что у тебя есть какая-то идея. Наша задача заключается в том, чтобы помочь упаковать эту идею, найти инвесторов. Креативная индустрия является новым направлением для нашей страны. Мы перенимаем опыт зарубежных стран, изучаем Центральную Азию и разрабатываем нашу стратегию развития креативной индустрии. Сегодняшняя наша встреча посвящена одному из проектов, который является здоровой, хорошей, правильной коллаборацией государства и бизнеса», - добавила глава департамента креативного туризма национальной компании Kazakh Tourism Ирина Харитонова.

Айнур Полатова уже подала документы на визу. До 10 июня ей нужно быть во Франции.



