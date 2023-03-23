Сумаляк - главное блюдо праздника Навруз

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Начиная с середины марта, в Узбекистане готовится главное праздничное угощение на весенний праздник Навруз - сумаляк. В его приготовлении участвуют все желающие и это считается почетным делом, так как по древнему поверью, женщин и девушек, участвующих в приготовлении сумаляка, ждет счастливая жизнь. Собственный корреспондент МИА «Казинформ» побывал на процессе приготовления традиционного узбекского сумаляка в махалле Укчи.

Сумаляк - полезное и вкусное блюдо весеннего праздника Навруз. Имеет свойство восстанавливать силы и придает чувство бодрости. Сумаляк древнее блюдо и занимает почетное лидирующее место на богатом дастархане Навруза. Блюдо имеет несколько версий происхождения своего названия «сумаляк» (сумалек, суманак, сумалак). «Сума» - в древне-тюрском словаре переводится как «запаренная для солода пшеница», а «лакс» - «пшеничная мука». По следующей версии, блюдо «сумаляк» означает «30 ангелов» и придумала его бедная женщина, которой помогли его приготовить сами ангелы. Каждый год в 20 числах марта можно наблюдать такую картину: огромные котлы, казаны вокруг которых весь день и всю ночь не утихают звуки веселья, песен и танцев - это «Праздник сумаляка», который призывает людей к дружбе, братству и единству.

Процесс приготовления сумаляка - событие, в котором не только готовиться само лакомство, но и воспитывается чувство единства и взаимовыручки. Традиционно во время посева в почву пшеницы, часть зерен откладывали для приготовления главного блюда праздника Навруз - сумаляка. Каждая семья вкладывала в общий котел, казан свою проросшую горсть зерен и люди все вместе готовили сумаляк.

Проросшие зерна пшеницы перемалывают и отжимают чтобы получить белую жидкость, которую смешивают в кипящем масле с мукой. А до того, как налить масло в казан, на дно кладут камешки, собирать которые поручают детям. Камни помогают сохранить оптимальный температурный режим и не дают подгореть сумаляку. Также есть мистическое назначение. Человек, которому попадёт при раздаче сумаляка камешек из казана, загадывает желание, и оно обязательно сбывается, а камень можно хранить как талисман.

Сумаляк необходимо непрестанно помешивать большой деревянной шумовкой. Обычно этим занимаются женщины, но мужчина также не запрещается присоединяться к действу. Мешают вязкую массу на протяжении 24 часов. Это довольно трудное занятие, поэтому в приготовлении участвует большое количество человек, сменяющих друг друга у котла. Этим и объясняется традиция приготовления сумаляка всей махаллей.

Помимо обычая класть камешки в казан, есть еще несколько, делающие процесс приготовления еще веселее и увлекательнее. Один из них - толкование рисунка, который образуется под крышкой казана на поверхности сумаляка. Каким бы ни был рисунок, его толкуют обычно в позитивном ключе.

Сумаляк - народное блюдо, так как подлинно неизвестно, когда и кем было приготовлено это полезное пшеничное лакомство. Одна из легенд рассказывает о женщине, которая потеряла своего мужа. На руках у неё осталось семеро детей. Когда зимние запасы в семье закончились, и детям не из чего было готовить пищу, женщина выкопала проросшие ростки пшеницы, налила в большой котёл воду и начала их варить. Когда дети спрашивали у неё, когда будет готова еда, она отвечала, что мясо ещё не сварилось, и кидала туда вместо мяса камушки. Процесс готовки был долгим, чтобы дети за это время уснули. Наутро женщина открыла своё варево и не поверила глазам. На поверхности густой массы она увидела рисунок крыльев. Это был знак, что во время сна к ней в дом явились ангелы и наполнили её котёл.

Приготовленное блюдо оказалось очень питательным и вкусным. Дети были сыты, и женщина смогла поделиться едой со своими соседями, которые тоже голодали. Она рассказала свою историю, и соседи принялись повторять её. Так они, делясь своим варевом с ближними, все вместе смогли пережить голод. И по сей день в сумаляк принято добавлять камешки и делиться угощением со своими соседями.

По другой легенде, как-то город-крепость на берегу реки Джейхан был осажен кочевниками. Еда в городе закончилась. И тогда старейшина приказал принести мешки отсыревшей и проросшей пшеницы и приготовил варево, с виду совсем неприглядное. Люди съели его и через пару минут ощутили небывалый прилив сил, который позволил им яростно отбиваться от врагов. Последние, в свою очередь, удивились такой отваге жителей и отступили. Так сумаляк принёс мир и надежду народу.

По медицинским показателям сумаляк является лучшим поставщиком витаминов в период весеннего авитаминоза. Сумаляк полезен как детям, так и женщинам при беременности. Говоря о вреде этого яства, можно отметить лишь аллергическую реакцию на ингредиенты, входящие в его состав. Так что противопоказания к применению практически отсутствуют. Он может заменить собой некоторые лекарственные препараты ввиду наличия множества витаминов и минеральных веществ. Количество витаминов в одной столовой ложке сумаляка равно двум килограммам фруктов.

Сок проросшей пшеницы содержит до 70 процентов хлорофилла, который является основой жизнедеятельности растений, биохимической структурой-посредником между энергией солнца и основными процессами, происходящими в них. По химической структуре оно схоже с гемином, который играет важную роль в транспортировке кислорода. Выявлено его положительное влияние на работу таких органов, как сердце, печень, легкие. Доказано, что хлорофилл блокирует рост и развитие патогенных бактерий и нейтрализует свободные химические радикалы. Он также очищает лимфатическую и сосудистую системы, кишечник, нормализует функции мембран слизистой оболочки внутренних органов. Кроме того, оказывает регенерирующую функцию, нейтрализует токсины.

По сей день сохранился обычай раздавать соседям и знакомым сумаляк сразу после его приготовления. Тем самым передавать друг другу силы, счастье жить и видеть своих близких.