Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Сухостой горит в Астане

    27 Мая 2023, 18:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сухостой загорелся в городе Астане в стороне дачного массива в Сарыаркинском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пожарные, как сообщили в пресс-службе столичного департамента по чрезвычайным ситуациям, прибыли на место возгорания.

    «В 16:14 подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны выехали на очередной вызов. По Коргалжынскому шоссе, в сторону жилого массива Коктал-1, виден дым. По прибытию огнеборцев установлено, что горит сухостой и кустарники на предварительной площади 1 га», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    По данным ДЧС, на месте тушат возгорание пожарные расчеты и три поливомоечные машины акимата города.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Происшествия МЧС Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар в области Абай - какую помощь оказывает акимат
    Глава Минобороны лично координирует действия по ликвидации пожара в области Абай
    Пожар в области Абай: 70 сотрудников полиции охраняют имущество эвакуированного населения
    Пожар в области Абай: установлены личности пяти погибших
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Скончался Бердибек Сапарбаев
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана