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    Судно с 22 членами экипажа на борту затонуло в Южной Корее

    25 Января 2023, 07:45

    СЕУЛ. YONHAP - КАЗИНФОРМ - У берегов южнокорейского острова Чеджу затонуло грузовое судно, на борту которого находилось 22 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

    Судно затонуло в 148,2 км к юго-востоку от города Согвипхо на острове Чеджу. На борту находилось 22 члена экипажа: 14 граждан КНР и 8 — Мьянмы. Двух членов экипажа удалось спасти, поиски остальных продолжаются.

    По информации местных властей, судно Jin Tian зарегистрировано в Гонконге, на нем перевозили древесину.


    Фото береговой охраны Кореи

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Корея Мировые новости Азия
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