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    Судебный процесс по начислениям за теплопотери завершился в СКО

    2 Июля 2022, 12:36

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области судебная коллегия по гражданским делам поставила точку в деле по начислению за тепловые потери потребителям. Исковые требования департамента по регулированию естественных монополий о признании недействительными расчетов потерь тепловой энергии, прекращении начислений и перерасчете населению Петропавловска, удовлетворили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента по регулированию естественных монополий, апелляционную жалобу подали с целью признать недействительными условия договоров на снабжение тепловой энергией, заключенных с ТОО «Севказэнергосбыт», в которых предусмотрена обязанность потребителей оплачивать тепловые потери.

    В апреле суд отказал департаменту в этом требовании.

    В конце июня судебная коллегия решение суда первой инстанции оставила без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

    Ранее мы сообщали о том, что суд признал незаконными действия ТОО «Севказэнергосбыт» по произведению начислений за тепловые потери по сетям, находящихся на балансе потребителей, и обязал прекратить начисления, произвести перерасчет за период 2020-2021 годы. Судебный процесс длился с декабря прошлого года.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Суды Другие государственные органы Судебный процесс Регионы Казахстана
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