Судебное заседание по делу о гибели на роупджампинге началось в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Инструктор роупджампинга не имел квалификации. Об этом стало известно на первом заседании суда по делу о гибели 33-летней Евгении Леонтьевой, которая разбилась во время прыжка с крыши гостиницы в Караганде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Дело рассматривали в Казыбекбийском районном суде города Караганды.

Как выяснилось в суде, 32-летний подсудимый работал инструктором роупджампинга неофициально, без трудового договора. На работу его пригласил директор фирмы ТОО «Fly Kazakhstan». Сам хозяин компании проживает в России.

Так же стало известно, что подсудимый не имеет специальной квалификации и опыта работы инструктором по прыжкам с высоты. В его обязанности входило закрепление страховочного троса на прыгающем человеке, его подготовка и инструктаж перед прыжком. Прокуроры также отметили, что у фирмы не было каких-либо документов, регламентирующих правила безопасного пользования аттракционами посетителей.

«10 октября подсудимый не убедился в готовности тормозной системы, за которую отвечает второй инструктор. Он не получил от него устного голосового сигнала или жестовой подачи сигнала о ее готовности. Тем самым создал опасные условия для прыжка, проявив преступную небрежность, не удостоверившись в готовности тормозной системы, дал команду Леонтьевой встать на парапет крыши. Это означало полную готовность человека к прыжку. После чего Леонтьева осуществила неподготовленный прыжок вниз. В результате она упала на асфальт и при падении ударилась о металлическую конструкцию. Отчего в совокупности получила тяжкие повреждения и потеряла сознание. В последующем она была госпитализирована в клинику имени Макажанова, где скончалась, не приходя в сознание», - отметил прокурор.

Во время трагедии возле погибшей были супруг и друзья. Они считают виновным в происшествии именно инструктора, однако сам подсудимый вину не признает.

Сегодня на заседании судья успел заслушать показания только одного свидетеля – Антона Шевелева. Он тоже с супругой был на месте трагедии в тот день. И вместо погибшей в тот день могла разбиться ее подруга Светлана. Но перед прыжками девушки поменялись местами и Светлана прыгнула первой вместо Евгении.

После небольшого перерыва подсудимый заявил о плохом самочувствии и попросил суд перенести процесс на другую дату. Следующее заседание состоится 26 апреля.

Напомним, трагедия произошла 10 октября прошлого года. Женщина прыгнула с крыши гостиницы «Созвездие» и получила смертельные травмы. Ее экстренно госпитализировали, провели трепанацию черепа, но спасти не удалось.

На скамье подсудимых находится инструктор роупджампинга. Ему вменяется обвинение по части 3 статьи 306 УК РК «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным экспертов, вероятной причиной гибели Евгении стал незакрепленный трос аттракциона. Инструктор мог просто не успеть или забыть его закрепить. Организаторам аттракциона грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.