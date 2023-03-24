Судью подозревают в получении взятки в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении судьи Специализированного межрайонного экономического областного суда и сотрудника подразделения департамента государственных доходов Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Судья подозревается в получении взятки при посредничестве работника налогового органа за вынесение решения по гражданским делам о признании банкротами двух предприятий, имеющих налоговую задолженность перед государством. В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно- процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», - сообщили в Антикоре.



