Судья прокомментировал резонансное дело об изнасиловании актюбинки в «Тальго»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня в Костанае состоялось оглашение приговора по резонансному уголовному делу по изнасилованию актюбинки двумя проводниками поезда «Тулпар-Тальго». Судья Сатыбалды Оразбай прокомментировал своё решение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Судьянапомнил, что дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Также решениеещё не вступило в законную силу, поэтому рассказывать журналистам более того,что положено, он не может.

«Умбеталиеви Курманиязов были преданы суду по статье 120, части 2, пункта 1 УК РК заизнасилование потерпевшей группой лиц по предварительного сговору 26сентября 2018 года в пассажирском поезде сообщением Астана - Актобе.Изнасилование без предварительного сговора - это преступление, где принималиучастие 2 или более соисполнителей без предварительного сговора. Например,изнасилование, где участвуют двое: один держит рот, держит руки-ноги, второйсовершает насильственные действия. Такого факта в этом деле не установлено.Поэтому дело переквалифицировало на часть 1 как изнасилование»,- пояснил судьяС. Оразбай.

Поинформации судьи, все трое были трезвые, потому что на следующий день послепреступления в Актобе было проведено медосвидетельствование, по результатамкоторого все признаны трезвыми. А подсудимые и вовсе утверждали на протяжениирассмотрения дела, что вступили в половой контакт с потерпевшей по ее согласию.

Самапотерпевшая девушка, как оказалось, не предъявляла исков ни на материальный, нина моральный ущерб.

Чтокасается смягчающих обстоятельств, то тут роль сыграл тот факт, что подсудимыеранее не были судимы, положительно характеризуются по адресу проживания. А уподсудимого Умбеталиева и вовсе на иждивении имеются двое малолетних детей.Отягчающих обстоятельств по данному делу, как отметил судья, нет.

«Чтокасается наказания: санкция статьи 120, части 1 предусматривает наказание ввиде лишения свободы от 3 до 5 лет. Преступление относится к средней тяжести.Статья 55, часть 2, пункт 1 гласит, что при наличии смягчающих и отсутствииотягчающих обстоятельств суд применяет данную статью по таким делам среднейтяжести, то есть назначает наказание не более максимального срока наказания.Поэтому суд назначил 2 года 6 месяцев лишения свободы подсудимым», - добавилон.

Приняторешение, что осужденные будут отбывать наказание в учрежденииуголовно-исполнительной системы Костанайской области, а именно в Кушмурунскойтюрьме.

Напомним,сегодня оглашён приговор в отношении экс-проводников, которые подозревались визнасиловании девушки в поезде «Тулпар-Тальго» направлениемАстана-Актобе.

Как ранее рассказала руководитель фонда «Общественное движение против насилия «НеМолчиKZ» Дина Смаилова, 26 сентября 2018 года молодая женщина возвращалась с научной конференции в столице домой, в Актобе, на поезде «Тальго», где и произошло изнасилование. Сперва над ней надругался один проводник, позже - второй. Рассмотрение дела длилось более полугода, оглашение приговора переносилось несколько раз.

Ранее изнасилование прокомментировал и отец одного из подозреваемых.