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    Суд вынесет свой вердикт - глава Минкультуры о деле Арыстанбека Мухамедиулы

    1 Июня 2022, 16:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Даурен Абаев заявил, что он готов уйти в отставку в случае, если подозрения о совершении коррупционного преступления директором Национального музея Арыстанбеком Мухамедиулы подтвердятся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По А. Мухамедиулы, я думаю, следствие и суд разберутся и вынесут свой вердикт. Если эти дела были при мне, то я готов уйти в отставку. Когда это было – вопрос к Антикору», - сказал журналистам Даурен Абаев после заседания Правительства.

    Ранее сообщалось, что Арыстанбек Мухамедиулы сейчас находится под арестом. Он подозревается в крупных хищениях.

    «Антикоррупционной службой по Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», - сказали в Антикоррупционной службе.

    28 мая 2022 года в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения «содержание под стражей».

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Борьба с преступностью Коррупция Суды Минкультуры Другие государственные органы Судебный процесс Борьба с коррупцией Даурен Абаев
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