Суд вынесет свой вердикт - глава Минкультуры о деле Арыстанбека Мухамедиулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Даурен Абаев заявил, что он готов уйти в отставку в случае, если подозрения о совершении коррупционного преступления директором Национального музея Арыстанбеком Мухамедиулы подтвердятся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По А. Мухамедиулы, я думаю, следствие и суд разберутся и вынесут свой вердикт. Если эти дела были при мне, то я готов уйти в отставку. Когда это было – вопрос к Антикору», - сказал журналистам Даурен Абаев после заседания Правительства.

Ранее сообщалось, что Арыстанбек Мухамедиулы сейчас находится под арестом. Он подозревается в крупных хищениях.

«Антикоррупционной службой по Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», - сказали в Антикоррупционной службе.

28 мая 2022 года в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения «содержание под стражей».

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