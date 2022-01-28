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    Суд вернул в прокуратуру дело Елжана Биртанова

    28 Января 2022, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Суд удовлетворил ходатайство подозреваемого экс-министра здравоохранения РК Елжана Биртанова о возврате дела в прокуратуру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Основанием для удовлетворения ходатайства стало то, что жалобы защитников не были рассмотрены в ходе следствия.

    «Руководствуясь статьями 320, 321, 323 УПК судья постановил ходатайство защитников подсудимых Биртанова и Абишева о возврате уголовного дела прокурору удовлетворить, уголовное дело по обвинению Биртанова в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 361, часть 4, пункт 2, 361, часть 3 УК и по обвинению Абишева в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361, часть 4, пункт 2 УК возвратить в Генеральную прокуратуру РК для устранения существенных нарушений уголовного процессуального законодательства», - озвучил решение судья Сарыаркинского районного суда №2 Нур-Султана Ибрагим Алькенов во время предварительного слушания.

    Другое ходатайство со стороны защиты об изменении меры пресечения в отношении Елжана Биртанова было отклонено. В связи с этим домашний арест Елжана Биртанова и его бывшего помощника Олжаса Абишева продлен на один месяц.

    Ранее выяснилось, что сторона защиты не ознакомилась с 8 томами уголовного дела.

    Напомним, Елжан Биртанов и Олжас Абишев подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. По заявлением гособвинения, на сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 млн долларов США, или 1,5 млрд тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Коррупция Суды Генпрокуратура Здравоохранение Судебный процесс Елжан Биртанов Борьба с коррупцией
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