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    • Суд в отношении Бакытгуль Хаменовой возобновится 5 сентября

    13 Августа 2022 18:11

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Судебное заседание в отношении бывшего заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой возобновится 5 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В суде были заслушаны показания свидетелей - заведующей учетно-вычислительным отделом Атырауского городского отдела культуры и спорта Лизы Укешовой и акима Сарайшыкского сельского округа Жексенбая Фазулова. Кроме них трое свидетелей не явились в суд по неизвестным причинам.

    Следующее заседание суда состоится 5 сентября.

    Отметим, что 11 августа в Атырау начался суд в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбека Рыскалиева и директора ТОО «Балкыту» Умиртая Адамова.

    Ранее сообщалось, что Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения.

    Автор:

    Серик Сабеков

    #Суды #Судебный процесс #Общество #Общественный контроль МИОР #Борьба с коррупцией #Атырау
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