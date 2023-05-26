Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию. Ему были предъявлены обвинения в подписании приказа о вводе в эксплуатацию объекта комплекса глубокой переработке нефти с недоделками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По версии гособвинения, на основании подписанного приказа, достоверно зная, что по условиям договора установщик оборудования обязан устранить за свой счет все дефекты, повреждения и весь ущерб, из корыстных побуждений не принял мер по удержанию суммы в размере 728 607 855 тенге за нефункционирующее и дефектное оборудование. Гособвинитель запросил для подсудимого 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

В ходе расследования подсудимый предъявленные обвинения не признал.

Решением суда экс-директор АНПЗ был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Оправдан также проходивший по этому делу директор департамента закупок завода.

Сторона гособвинения намерена обжаловать приговор суда первой инстанции.



