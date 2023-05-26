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    Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию

    26 Мая 2023, 09:52

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию. Ему были предъявлены обвинения в подписании приказа о вводе в эксплуатацию объекта комплекса глубокой переработке нефти с недоделками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По версии гособвинения, на основании подписанного приказа, достоверно зная, что по условиям договора установщик оборудования обязан устранить за свой счет все дефекты, повреждения и весь ущерб, из корыстных побуждений не принял мер по удержанию суммы в размере 728 607 855 тенге за нефункционирующее и дефектное оборудование. Гособвинитель запросил для подсудимого 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

    В ходе расследования подсудимый предъявленные обвинения не признал.

    Решением суда экс-директор АНПЗ был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Оправдан также проходивший по этому делу директор департамента закупок завода.

    Сторона гособвинения намерена обжаловать приговор суда первой инстанции.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Суды
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