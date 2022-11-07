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    Суд рассматривает дело экс-министра обороны РК

    7 Ноября 2022, 15:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК Елдос Килымжанов сообщил о ходе расследования дела в отношении экс-министра обороны РК Мурата Бектанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по обвинению бывшего министра обороны Бектанова», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

    Он также сообщил, что в суд направлено 2 уголовных дела в отношении 8 сотрудников органов полиции по факту применения недозволенных методов следствия в городах Талдыкорган и Алматы.

    «Всего подозреваемыми признаны 20 сотрудников правоохранительных и спецорганов. Из них 8 дел находятся в суде, 20 - на стадии ознакомления с материалами дела и 1 - под следствием», - добавил спикер.

    Как сообщалось ранее, бывший министр обороны Мурат Бектанов содержится под стражей с 22 февраля этого года.

    Согласно информации Генпрокуратуры, с 19 февраля 2022 года в отношении него Генеральной прокуратурой проводится досудебное расследование, действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса Республики Казахстан (превышение власти).

    Согласно данной статьи, превышение власти, совершенное в боевой обстановке, наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью Генпрокуратура Минобороны РК
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