Суд рассматривает дело экс-министра обороны РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК Елдос Килымжанов сообщил о ходе расследования дела в отношении экс-министра обороны РК Мурата Бектанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по обвинению бывшего министра обороны Бектанова», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

Он также сообщил, что в суд направлено 2 уголовных дела в отношении 8 сотрудников органов полиции по факту применения недозволенных методов следствия в городах Талдыкорган и Алматы.

«Всего подозреваемыми признаны 20 сотрудников правоохранительных и спецорганов. Из них 8 дел находятся в суде, 20 - на стадии ознакомления с материалами дела и 1 - под следствием», - добавил спикер.

Как сообщалось ранее, бывший министр обороны Мурат Бектанов содержится под стражей с 22 февраля этого года.

Согласно информации Генпрокуратуры, с 19 февраля 2022 года в отношении него Генеральной прокуратурой проводится досудебное расследование, действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса Республики Казахстан (превышение власти).

Согласно данной статьи, превышение власти, совершенное в боевой обстановке, наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



