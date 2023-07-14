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    Суд отказал в ходатайстве о переводе под домашний арест экс акиму Актюбинской области

    14 Июля 2023, 15:10

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По результатам предварительных слушаний по делу экс акима Актюбинской области, бывшего председателя АО «СПК Актобе» Ермека Имантаева суд №2 города Актобе отказал в ходатайствах адвокатов подсудимого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как известно Е. Имантаева обвиняют по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК.

    В феврале 2023 года он был арестован и находится в СИЗО Актобе. Адвокаты подсудимого в ходе предварительных слушаний ходатайствовали о том, чтобы дело возвращено на дополнительное расследование, в связи с недочетами в проведении следствия. Также было направлено ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест в связи с ухудшением здоровья Имантаева и перенесенной операцией на сердце.

    Сегодня судья Алданов огласил постановление, согласно которому недочеты, указанные в деле адвокатами подсудимого не являются существенными нарушениями, препятствующими главному судебному разбирательству. А справка, выданная врачом СИЗО от 12 июля 2023 года, говорит о том, что подсудимый может находиться в данном учреждении.

    «Доводы адвокатов не являются существенными нарушениями, препятствующими главному судебному разбирательству. Установленные нарушения могут быть устранены прокурором. Прокурор примет меры для перевода текстов на русский язык ( авторские тексты документов на казахском языке, о которых говорили адвокаты). Меру пресечения «содержание под стражей» оставить прежнюю. Но в дальнейшем если состояние здоровья подсудимого будет ухудшаться, суд может рассмотреть ходатайство заново», - сказал судья Алданов.

    Уголовное дело по обвинению Е. Имантаева назначено к рассмотрению в главном судебном разбирательстве в открытом судебном заседании в здании суда №2 города Актобе на 20 июля.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Суды Актобе
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