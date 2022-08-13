Суд оправдал бывшего замакима Актобе по делу о растрате чужого имущества

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Судебная коллегия по уголовным делам Актюбинского областного суда вынесла оправдательный приговор в отношении бывшего заместителя акима города Актобе Жангельды Аубакирова и еще четырех подсудимых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного суда.

Их обвиняли в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

«Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда вынесен оправдательный приговор в отношении граждан А., Д., Д., Д., М., обвиняемых в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере (ст.189 ч.4 п.2) УК)», - говорится на сайте суда.

В судебном заседании сторона обвинения не представила суду доказательств того, что подсудимые А., Д., Д., Д. и М. каким-либо способом растратили вверенное чужое имущество в особо крупном размере. Кроме этого, судом установлены нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные в ходе регистрации уголовного дела в ЕРДР.

«В силу презумпции невиновности и в соответствии со статьей 19 УПК обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и должен быть подтвержден достоверными доказательствами. Поскольку органами уголовного преследования не была представлена достаточная совокупность доказательств вины А., Д., Д., Д. и М. в инкриминированном им деянии, суд признал подсудимых невиновными и оправдал за недоказанностью участия подсудимых в совершении уголовного правонарушения», - сказано в сообщении суда.

Судом апелляционной инстанции в соответствии со ст.170 ч.6 п.1) УПК гражданский иск ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе» о взыскании материального ущерба оставлен без рассмотрения. В соответствии с главой 4 УПК за А., Д., Д., Д. и М. признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс.

Апелляционный приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в июне прошлого года бывшего замакима Актобе приговорили к 7 годам колонии. Обвинение утверждало, что Аубакиров в сговоре с руководителем отдела ЖКХ присвоил бюджетные деньги, предназначенные для новогоднего украшения Актобе. Позже статью переквалифицировали на менее тяжкую. Это смягчило наказание до четырех лет ограничения свободы.

Жангельды Аубакирова назначили на должность заместителя акима Актобе по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в конце июля 2019 года. 16 апреля 2020 года чиновника арестовали по подозрению в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере.