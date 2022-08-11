Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Атырау начался судебный процесс в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбека Рыскалиева и директора ТОО «Балкыту» Умиртая Адамова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бакытгуль Хаменова, Акылбек Рыскалиев и Умиртай Адамов обвиняются в получении взятки по предварительному сговору.

Бакытгуль Хаменову, занимавшую должность заместителя акима Атырауской области, задержали по подозрению в получении взятки из выделенных средств на установку памятника Абаю. В декабре домашний арест ей заменили на содержание под стражей в следственном изоляторе.

Б. Хаменова была назначена заместителем акима Атырауской области в марте 2020 года. До этого она была депутатом Мажилиса Парламента шестого созыва.

Судебный процесс должен был начаться еще 3 августа, но суд продлился всего 20 минут и был перенесен на 11 августа. Причина переноса в том, что Бакытгуль Хаменова не получила копию обвинительного акта.



