Суд МФЦА играет важную роль в укреплении доверия инвесторов – Премьер РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем Суда Международного финансового центра «Астана» Лордом Мансом. На встрече глава Правительства отметил, что Казахстан уделяет особое внимание развитию финансового сектора страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

«МФЦА является активным центром привлечения инвестиций в экономику путем создания благоприятной среды для инвесторов, развития рынка ценных бумаг и его интеграции с международными рынками капитала», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр добавил, что Суд и Международный арбитражный центр (МАЦ), входящие в архитектуру МФЦА, играют важную роль в укреплении доверия инвесторов, обеспечении гарантии беспристрастности при разрешении правовых споров.

В свою очередь Лорд Манс отметил, что Суд МФЦА и МАЦ являются выбором номер один для разрешения коммерческих споров в Евразии.

«Мы вносим значительный вклад в развитие инвестиционного климата в Казахстане, активно продвигая верховенство закона, правосудие и общее право, которое пользуется уважением во всем мире», — сказал Лорд Манс.

В настоящее время Судом МФЦА и МАЦ рассмотрено 1091 дело, из них вынесено 36 судебных решений, которые опубликованы на сайте и 1055 арбитражных и медиативных дел рассмотрено в МАЦ.

В ходе встречи стороны обсудили текущую деятельность и дальнейшие планы Суда МФЦА.



