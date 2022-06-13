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    Суд МФЦА играет важную роль в укреплении доверия инвесторов – Премьер РК

    13 Июня 2022, 18:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем Суда Международного финансового центра «Астана» Лордом Мансом. На встрече глава Правительства отметил, что Казахстан уделяет особое внимание развитию финансового сектора страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    «МФЦА является активным центром привлечения инвестиций в экономику путем создания благоприятной среды для инвесторов, развития рынка ценных бумаг и его интеграции с международными рынками капитала», — сказал Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр добавил, что Суд и Международный арбитражный центр (МАЦ), входящие в архитектуру МФЦА, играют важную роль в укреплении доверия инвесторов, обеспечении гарантии беспристрастности при разрешении правовых споров.

    В свою очередь Лорд Манс отметил, что Суд МФЦА и МАЦ являются выбором номер один для разрешения коммерческих споров в Евразии.

    «Мы вносим значительный вклад в развитие инвестиционного климата в Казахстане, активно продвигая верховенство закона, правосудие и общее право, которое пользуется уважением во всем мире», — сказал Лорд Манс.

    В настоящее время Судом МФЦА и МАЦ рассмотрено 1091 дело, из них вынесено 36 судебных решений, которые опубликованы на сайте и 1055 арбитражных и медиативных дел рассмотрено в МАЦ.

    В ходе встречи стороны обсудили текущую деятельность и дальнейшие планы Суда МФЦА.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК МФЦА - фин. центр "Астана"
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