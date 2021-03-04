Судьи Верховного суда освобождены от должности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Двое судей Верховного суда освобождены от должностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На ваше рассмотрение внесена рекомендация Главы государства об освобождении Смолина Анатолия Сергеевича и Абнасирова Серика Казбековича от должности судьи Верховного Суда. Указом Президента Смолин назначен председателем Костанайского областного суда. Кроме того, судья Абнасиров подал заявление об отставке в связи с достижением пенсионного возраста», - сказал председатель Высшего Судебного Совета РК Талгат Донаков.

Депутаты Верхней палаты единогласно поддержали данное предложение и приняли решение об освобождении судей от должности.



