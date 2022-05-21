Субсидии на 10,5 млн тенге получат рыбоводы Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Рыбоводные хозяйства Мангистауской области в текущем году получат субсидии на 10,5 млн тенге. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель управления рыбного хозяйства региона Арман Молдашев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что Министерство экологии, геологии и природных ресурсов разработало Правила субсидирования повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства).

«Субсидии предназначаются товаропроизводителям для снижения себестоимости продукции рыбоводства путем возмещения следующих расходов: на приобретение кормов для осетров выделены гранты в размере 9 млн 600 тыс. тенге; рыбоводные материалы – 600 тыс. тенге; лекарственные препараты - 100 тыс. тенге и на расходы по содержанию маточного поголовья рыб – 200 тыс. тенге», - сообщил руководитель управления рыбного хозяйства региона Арман Молдашев.

Он отметил, что постановлением Правительства РК от 5 апреля 2021 года утверждена республиканская программа развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы, которая рассчитана на десятилетний период. Основным индикатором программы является увеличение объемов выращивания рыбы до 270 тыс. тонн в 2030 году. Это предполагает создание более 1 тыс. новых рыбоводных хозяйств.

Арман Молдашев также рассказал, что квота на вылов рыбы в водоемах Мангистау с 1 июля 2021 года по 1 июля текущего года определена в 9357,0 тонн рыбы. На сегодня рыбаками освоено 1803,7 тонн рыбы, что составило около 19,3 % от лимита.

«В регионе протяженность зоны промыслового рыболовства составляет 1350 км. На участках, образованных на этих территориях, люди могут законно ловить рыбу по квоте. По берегам моря в Тупкараганском и Каракиянском районах есть шесть рыбохозяйственных районов, 33 рыбопромысловых участка, из них 27 закреплены за 19 природопользователями. По области в резерве имеется шесть участков», - подытожил Арман Молдашев.