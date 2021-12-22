Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Субъектов угольного рынка обязали не допускать необоснованного повышения цен

    22 Декабря 2021, 17:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр рассказал о проводимых работах на предмет исключения антиконкурентных соглашений между участниками угольного рынка страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С целью предупреждения нарушения норм законодательства в сфере защиты конкуренции проводится работа по разработке розничными реализаторами угля актов антимонопольного комплаенса (на сегодняшний день согласовано 16 таких актов)», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    Он пояснил, что, согласно данным актам, субъекты рынка обязуются осуществлять добросовестную конкуренцию на рынке и не допускать необоснованного повышения цен на коммунально-бытовой уголь.

    «Агентство по защите и развитию конкуренции РК на еженедельной основе проводятся мониторинговые мероприятия, позволяющие своевременно принимать меры антимонопольного реагирования в случае их необходимости. В целом данный вопрос находится на особом контроле Правительства», - заверил зампремьера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Цены и тарифы Топливо
    Новости по теме
    Новости по теме
    Заготавливать уголь для тепличных хозяйств будут в Казахстане с лета
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде