Субъектов угольного рынка обязали не допускать необоснованного повышения цен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр рассказал о проводимых работах на предмет исключения антиконкурентных соглашений между участниками угольного рынка страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью предупреждения нарушения норм законодательства в сфере защиты конкуренции проводится работа по разработке розничными реализаторами угля актов антимонопольного комплаенса (на сегодняшний день согласовано 16 таких актов)», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Он пояснил, что, согласно данным актам, субъекты рынка обязуются осуществлять добросовестную конкуренцию на рынке и не допускать необоснованного повышения цен на коммунально-бытовой уголь.

«Агентство по защите и развитию конкуренции РК на еженедельной основе проводятся мониторинговые мероприятия, позволяющие своевременно принимать меры антимонопольного реагирования в случае их необходимости. В целом данный вопрос находится на особом контроле Правительства», - заверил зампремьера.