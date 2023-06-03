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    Студенты в Венгрии протестуют против закона, лишающего учителей статуса госслужащих

    3 Июня 2023, 04:36

    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Участники акции протеста в Будапеште встали на защиту учителей. Демонстранты требуют повышения зарплаты преподавателям и улучшения условий труда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    В венгерской столице и еще пятнадцати городах страны прошли протесты против закона, лишающего учителей статуса государственных служащих.

    В Будапеште около 1500 манифестантов собрались у здания Министерства внутренних дел. По словам участников акции, так называемый закон о статусе ухудшит условия труда преподавателей и значительно увеличит их рабочую нагрузку.

    Демонстрация состоялась после серии митингов и забастовок учителей с требованием повышения заработной платы.

    «Я регулярно выхожу на акции протеста. Считаю неприемлемым, что в нашей школе почти не осталось учителей, и, что какие бы акции не проводились, ответом является не улучшение, а ухудшение ситуации. Этот закон называют также законом о мести. Это неслучайно», - сказал участник акции.

    «Важно не рассматривать это как частный случай, как проблему учителей, проблему всего нескольких тысяч человек. Важно формировать социальную солидарность, к которой мы можем прийти вместе ради наших общих целей», считает студентка университета Марта.

    По окончании демонстрации несколько человек забрались на здание МВД и обклеили его стены стикерами. На этот раз столкновений между манифестантами и полицией не произошло.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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