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    Студенты колледжей смогут получить отсрочку от армии через SMS

    15 Марта 2023, 12:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как рассказали в департаменте цифровизации и автоматизации госуслуг, с марта текущего года студентам колледжей в проактивном формате направляется SMS благодаря интеграции информационных систем госорганов и Министерства просвещения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется студентам колледжей очной формы до завершения обучения. Статус студента подтверждается из Национальной общеобразовательной базы данных Министерства просвещения и на основании этого предоставляется отсрочка или освобождение посредством SMS», — поделился директор департамента цифровизации и автоматизации госуслуг Азат Тиштыбаев.

    На сегодня в колледжах страны обучается около 118 тысяч студентов призывного возраста.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Вооруженные силы ЦИК Минпросвещения РК
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