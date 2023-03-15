Студенты колледжей смогут получить отсрочку от армии через SMS

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как рассказали в департаменте цифровизации и автоматизации госуслуг, с марта текущего года студентам колледжей в проактивном формате направляется SMS благодаря интеграции информационных систем госорганов и Министерства просвещения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется студентам колледжей очной формы до завершения обучения. Статус студента подтверждается из Национальной общеобразовательной базы данных Министерства просвещения и на основании этого предоставляется отсрочка или освобождение посредством SMS», — поделился директор департамента цифровизации и автоматизации госуслуг Азат Тиштыбаев.

На сегодня в колледжах страны обучается около 118 тысяч студентов призывного возраста.

