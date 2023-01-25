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    Студенток задержали при закладке наркотиков в Костанае

    25 Января 2023, 12:18

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Костанайские полицейские задержали закладчиков наркотиков, которыми оказались студентки одного из колледжей областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В полиции сообщили, что одной из актуальных проблем остается тенденция распространения наркотиков в тайниках (закладки), несмотря на тяжесть наказания – от 10-15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    «В этой преступной деятельности были изобличены три наркозакладчика, которые задержаны с поличным. К примеру, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности задержаны студентки одного из колледжей города Костаная. Они прятали наркотики в подъездах домов, в том числе - в почтовых ящиках», - рассказал заместитель начальника департамента полиции области Дюсембай Байбусунов.

    При проведении обыска у студенток изъято 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. В дальнейшем при проведении обыска съемной квартиры обнаружены и изъяты 192 граммов синтетического наркотика «мефедрон». Это, как подвернули в ведомстве, является особо крупным размером. В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС в порядке стать 128 УПК РК.

    «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 23-летний подозреваемый, который также занимался этой преступной деятельностью. При обыске у него изъяты наркотическое психотропное вещество а-PVP - весом 20,08 граммов. Задержанный арестован», - продолжил полковник полиции.

    По данным фактам начаты досудебные расследования по статье 297 части третьей «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств» (в особо крупном размере).

    Между тем, только с начала года костанайскими полицейскими с незаконного оборота уже изъято более 1 кг синтетических наркотиков.


    Фото: ДП Костанайской области

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью Происшествия Борьба с наркотиками Костанай
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